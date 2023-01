Bugatti Baby II: gioca anche tu con il configuratore delle Bugatti per bambini

Per Bugatti Baby II by The Little Car Company è online un car configurator in realtà aumentata che te la parcheggia in soggiorno

Sogno proibito dei bambini (e non solo loro) la Bugatti Baby II è un'automobilina elettrica in tiratura limitata che replica in scala 75% le fattezze della Bugatti Type 35: la più vincente della storia. Il prezzo parte da 30.000 euro, come un'auto vera, e come un'auto vera, ora anche la Bugatti Baby II ha il suo configuratore online: un fighissimo configuratore in realtà aumentata!

Il test driver Bugatti Andy Wallace sulla Bugatti Baby II (vera) by The Little Car Company

LE PERSONALIZZAZIONI Costruita non da Bugatti stessa, ma dalla specializzata The Little Car Company, la Bugatti Baby II ha dvvero bisogno di un configuratore. Perché le varianti sono parecchie: tre motorizzazioni, tre varianti di carrozzeria, ampia scelta di colori per esterni e interni, tutti accuratamente studiati per la massima coerenza con gli anni Venti a cui la Type 35 appartiene. E per chi ha un gusto più contemporaneo, c'è una selezione di tinte moderne che permettono di abbinare la Baby II con le Bugatti della gamma odierna.

Configuratore Bugatti Baby II, clicca sul fumetto per il codice QR che la mostra in realtà aumentata sullo smartphone

REALTÀ AUMENTATA Ma non finisce qui. Oltre a personalizzare l'auto e a prenotarla (è in tiratura limitata, ricordate?) il configuratore sviluppato da Ibisdev sfrutta la tecnogia della Realtà Aumentata 3D per farvi vedere che effetto farebbe l'auto se l'aveste davvero di fronte a voi. Dopo averla configurata potete parcheggiarla virtualmente - in dimensioni reali - dove volete: in soggiorno, in ufficio, in garage. O nella redazione di MotorBox, come ho fatto io.

La Bugatti Baby II in realtà aumentata: la foto scattata con lo smartphone

COME FUNZIONA Per provarlo (è gratis) andate sul sito internet del configuratore, confezionatevi la vostra Baby II su misura e cliccate l'icona in basso a destra nell'immagine dell'auto: apparirà un QR Code che, fotografato con uno smartphone non troppo datato, vi permetterà di vedere sul display la macchina - e di girarle attorno - come se l'aveste di fronte a voi. Non solo, con opportuni tocchi al display potete orientarla e ridimensionarla, per poterla inserire nel contesto al meglio e scattarle una foto. Provare per credere!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/01/2023