Bugatti Bolide, con Lego Technic costa 80 mila volte meno

Ultraveloce, ma non solo. Nel 2021, al 36° Festival Automobile International di Parigi, una giuria di professionisti del design elesse Bugatti Bolide hypercar più bella al mondo. Col suo fragoroso W16 quadriturbo 8,0 litri da 1.849 CV, forse non sorprende che la spettacolare Bolide costi qualcosa come 4 milioni di euro. Ora, guarda un po', per possedere l'hypercar più bella del 2021 esiste un modo leggermente più economico. Già in vendita negli Stati Uniti, il set Lego Technic di Bugatti Bolide, nuovo fiore all'occhiello della collezione Speed Champions, costa appena 49,99 dollari. Cioè meno di 50 euro. Cioè lo 0,001% del modello in scala 1:1. Che affare!

GEMELLINA Lungo 31 cm, alto 8 cm e largo 13 cm, oltre alla caratteristica livrea nera e gialla il Bolide modellino (vedi anche gallery) è completo anche di adesivi che si abbinano perfettamente alle decalcomanie dell'auto reale, inclusi i motivi a X delle prese d'aria montate sui passaruota. Il kit non trascura altri dettagli realistici come un volante funzionante, portiere ad apertura a forbice e un motore W16 ''animato''. Per completare il look, ecco anche la presa d'aria sul cofano e le luci posteriori sempre a X.

IN OFFICINA! “Sono entusiasta del nuovo modello, i nostri designer - dichiara Niels Henrik Horsted, Head of Product Lego Technic & Speed Champions - hanno svolto un lavoro straordinario. Sono sempre stato appassionato di ingegneria e i dettagli di Bugatti Bolide sono assolutamente affascinanti: non vedo l'ora - confessa Horstead - di iniziare a costruirmela da solo''. Sebbene sia composto da 905 pezzi, Lego afferma che il kit è adatto a costruttori dai 9 anni in su. E che vogliano iniziare il 2023 sottoponendosi a una prova tutt'altro che semplice, ma dalla ricompensa davvero esclusiva.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/01/2023