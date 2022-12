Video: la sfida del parcheggio impossibile vinta dall'auto di Lego

La sfida è chiara: parcheggiare in spazi decrescenti in sole due manovre. Il modellino in Lego è un modo per visualizzare un problema reale per chi vive nelle grandi città e mostra chiaramente i benefici di una serie di soluzioni sempre più sofisticate e mirate, che potrebbero essere implementate sulle citycar del futuro. Guardate il video, tratto dal canale YouTube di Brick Technology, che poi ne riparliamo.

L'EVOLUZIONE DEL VEICOLO Primo passo, aumentare l'angolo di sterzatura delle ruote. Paradossalmente, nel mondo reale, le auto preparate per le competizioni di Drifting sarebbero avvantaggiate, visto che adottano la stessa soluzione per rendere l'auto più controllabile nelle sbandate molto accentuate. Ma quando il gioco si fa duro, tutto questo non basta più e il video coi Lego mostra quanto può migliorare la situazione con le quattro ruote sterzanti (che ha anche la Mercedes nella nostra comparativa dei SUV premium) e addirittura quando tutte le ruote possono essere sterzate di 90°. Finisce qui? Niente affatto: l'ultima prova è far entrare l'automobilina telecomandata in un parcheggio addirittura più corto del modellino stesso. Prova superata, ma nella realtà bisognerebbe ricordarsi di far scendere i passeggeri, prima.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/12/2022