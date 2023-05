Mazda3 si rinnova per il 2024: più connessa ed elegante

Chi ha detto che le berline medie sono in crisi? Di certo non Mazda, che anche per il 2024 presenta un po’ di novità per la sua Mazda3, che potete conoscere più da vicino nel nostro confronto a tre con Ford Focus e Seat Leon.

Mazda3 2024, berlina a 4 e 5 porte

I tecnici di Mazda hanno lavorato per migliorare ulteriormente la filosofia incentrata sull’uomo come protagonista nell’abitacolo, introducendo piccoli miglioramenti di ergonomia, tra cui l’ultimo aggiornamento dell’infotainment, accompagnato allo schermo più grande, che passa da 8,8 a 10,25 pollici, ed è adesso leggermente inclinato verso il guidatore. Le vecchie porte USB di tipo A sono state rimpiazzate di altre più moderne di tipo C; altre piccole migliorie riguardano la tonalità più scura dei comandi sulle razze del volante, che ne permette una più rapida individuazione.

Mazda3 2024, il posto di guida con il nuovo schermo centrale da 10,25''

ANCHE SENZA FILO La connettività Apple CarPlay e Android Auto era già disponibile, ma con questo nuovo aggiornamento diventa wireless, senza quindi la necessità di un collegamento fisico con un cavo USB. Debutta poi una piastra di ricarica a induzione per gli smartphone. L’aggiornamento all’infotainment porta in dote una funzione di ricerca online dei punti di interesse e una mappatura fuoristrada che calcola la posizione dell’auto anche nelle zone in cui il segnale del GPS è debole.

Mazda3 2024, la nuova piastra di ricarica wireless per gli smartphone

PIÙ SICUREZZA Oltre a una maggiore protezione del software di bordo per garantire la sicurezza degli utenti e dei loro dati personali, Mazda3 introduce e migliora quattro funzionalità di sicurezza attiva: il monitoraggio dell’attenzione del conducente, la frenata d’emergenza autonoma che funziona anche di notte, il cruise control adattivo più preciso e una maggior reattività del sistema di stop&go nel traffico.

Mazda3 2024, la 5 porte vista di 3/4 anteriore

VEDI ANCHE

Mazda3 2024 è disponibile anche con la nuova colorazione Ceramic metallizzata che vedete nelle immagini di questo articolo. Con l’arrivo della versione 2024 si aggiorna anche il listino, composto ora da due versioni standard (Prime Line ed Exclusive Line) per la berlina a 4 porte e 5 porte, a cui si aggiunge una versione speciale Homura solo per la berlina 5 porte.

Mazda3 2024, visuale di 3/4 anteriore

ANCHE LA SPORTIVA La versione Prime Line prevede di serie cerchi in lega da 16”, funzioni ADAS base, head-up display, fari a LED, telecamera posteriore e climatizzatore manuale. La Exclusive Line aggiunge i cerchi da 18”, l’impianto audio da otto altoparlanti, la chiave d’accesso smart, la ricarica wireless, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bizona. Su richiesta, solo per questo allestimento, il pacchetto Design Pack con i fari a matrice di LED, il Driver & Sound Pack con l’impianto audio Bose e il Comfort Pack con i rivestimenti in pelle dei sedili e la regolazione elettrica del posto di guida. La versione Homura si caratterizza come sempre per le finiture sportive in color nero lucido (tra cui i retrovisori esterni e i cerchi da 18”) e le cuciture rosse sui sedili in tessuto nero.

Mazda3 2024, la 5 porte vista di 3/4 posteriore

Non cambiano i motori disponibili per Mazda3 2024, tutti mild hybrid con potenze di 122 CV e 150 CV, trasmissione manuale o automatica, e la più potente e-Skyactiv X da 186 CV.

Mazda3 2024, la 5 porte vista di lato

Il modello aggiornato di Mazda3 può già essere ordinato negli showroom Mazda con un listino che parte da 27.250 euro per la versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV, e che arriva ai 33.750 euro della Homura e-Skyactiv X da 186 CV. Consegne a partire da luglio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/05/2023