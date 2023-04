Mazda3 2024: il restyling debutta a giugno in Giappone

Il facelift 2024 di Mazda3 è stato svelato negli scorsi giorni in Giappone. Il ritocchino estetico della media di Hiroshima porta con sé alcune modifiche stilistiche e una serie di potenziamenti per infotainment di bordo e sistemi di sicurezza alla guida. Dalle prime immagini diffuse sul web, si nota che il look di Mazda3 non è stato stravolto (qui la nostra prova della versione con motore Skyactiv-X). Si scorgono giusto dettagli dall’aspetto più sportivo, come: la griglia frontale a listelli e fari anteriori più affusolati. Inoltre, a listino dovrebbe arrivare anche la nuova colorazione Ceramic Metallic.

Mazda3 2024: il 3/4 anteriore

AL PASSO COI TEMPI All’interno invece, lo schermo principale da 8,8 pollici è stato ampliato e raggiunge ora i 10,25 pollici. I passeggeri potranno inoltre contare su prese USB-C e su un sistema di ricarica wireless potenziato per smartphone. Attraverso l’App MyMazda sarà possibile poi avviare il motore e rintracciare l'auto da remoto in caso di furto tramite il servizio Mazda My Car Care. Sul fronte delle motorizzazioni dovrebbe essere riconfermata la gamma attuale, composta dai propulsori e-Skyactiv G benzina con sistema ibrido M-Hybrid.

VEDI ANCHE

Mazda3 2024: il nuovo infotainment da 10,25 pollici

QUANDO IN EUROPA? I nuovi ADAS della M.Y. 2024 possono contare sul sistema di rilevamento stanchezza del conducente aggiornato e su un nuovo software per il radar frontale, che rileva ciclisti e pedoni con maggior precisione e che assolve, fra l’altro, alle funzioni di cruise control adattivo (qui la nostra prova di Mazda CX-5 2023). Mazda3 M.Y. 2024 dovrebbe debuttare nel corso del 2023 e arrivare sul mercato giapponese a giugno (a luglio sbarcherà invece in Australia). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su prezzo di lancio e data di arrivo in Europa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/04/2023