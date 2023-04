Mazda CX-30, al volante del SUV giapponese: finiture top, ma i consumi...

Sono auto per cosiddetti intenditori, le Mazda: il loro è quel marchio di qualità che sceglie chi cerca sensazioni premium e un gran bel colpo d'occhio, senza voler per forza nascondersi dietro alle mode e senza perdere di vista una confortevole semplicità. Una settimana al volante del SUV compatto CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive ha confermato le aspettative, evidenziando però consumi non particolarmente contenuti. Di seguito tutti i dettagli della prova su strada.

Al volante della Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive

Non è tutt’oro quel che luccica, come non è tutta pelle quella color tabacco che riveste le superfici dei pannelli porta, ma c’è una cura del dettaglio, una finezza negli accostamenti e un piacere autentico nell’accomodarsi sui sedili della Mazda CX-30. Che raramente trovo sulle rivali. Parte della sensazione accogliente deriva dai comandi: tutti fisici, razionali e disposti in modo ergonomico. Il touch, qui, è bandito e per comandare il display da 8,8'' a centro plancia ho un'efficace rotellona tra i sedili: dai movimenti precisissimi, come ogni altro comando manuale, a rafforzare la qualità percepita.

LA PRIMA IMPRESSIONE Metto in moto e la mia CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD si rivela subito silenziosa. La leva di comando del cambio automatico a 6 rapporti (optional, 2.000 euro) è quanto di più intuitivo ci sia da azionare: molto più dei nottolini e delle levette a incasso, dei comandi rotanti o peggio dei pulsanti che sempre più spesso vedo in giro. Bello il colpo d'occhio sulla strumentazione, il cui tachimetro digitale replica l'aspetto delle lancette analogiche, ma prevede una linea rossa che si sposta di volta in volta per indicarmi il limite di velocità: quello letto dal sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Utile!

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, il quadro strumenti digitale a effetto analogico

ALTEZZA STANDARD Nel traffico della città la Mazda è a suo agio e io con lei. Le dimensioni tutto sommato compatte aiutano a destreggiarsi e così pure il raggio di sterzo contenuto, che agevola le manovre di parcheggio. La posizione di guida non è alta come potresti pensare quando si parla di SUV e crossover, forse, ma va detto che ormai in giro si vedono quasi solo auto di questo tipo e quello che fino a poco tempo fa era un vantaggio che ti dava una bella panoramica sui dintorni e un senso di dominio sugli altri, ora è diventato lo standard e svettare è sempre più difficile.

SENSO DI SICUREZZA Bene il comfort, con le sospensioni che filtrano a dovere il pavé, senza rumorosità indebite. Mi accorgerò poi, nel weekend, sulle belle strade di collina dell'appennino ligure, quanto l'assetto sia valido anche tra le curve e nella guida vivace. Qui la CX-30 è sempre ben salda sulle quattro ruote: gira piatta e stabile sul posteriore, che allarga la traiettoria solo se provocato oltre misura. Ma con una progressività e un controllo esemplari, che fanno sentire sicuri e padroni della situazione anche nelle manovre di emergenza.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, la leva del cambio automatico a 6 rapporti

I SUOI NUMERI Manca, forse, quel pizzico di sportività che mi sarei aspettato da un'auto che dichiara 186 cavalli. La spinta non delude, ma nemmeno scatena chissà quali emozioni e selezionare la modalità di guida Sport sul tunnel centrale ha effetti poco evidenti sul piacere di guida. Del resto lo 0-100 km/h in 8 secondi e 204 km/h di velocità massima non sono numeri da hot-hatch. E pure lo sterzo, che certo non manca di precisione, dovrebbe essere più diretto se l'intento della CX-30 fosse suscitare pruriti sportivi. Così non è e la crossover giapponese si concentra sul comfort e sulla qualità della vita a bordo: molto elevata anche nei lunghi viaggi in autostrada.

DAVVERO BEN FATTA Ai 130 all'ora, infatti, la CX-30 continua a dimostrarsi silenziosa e occhiate più attente alla carrozzeria e al vano motore mi fanno capire il perché. Le fessure attorno ai lamierati sono particolarmente sottili e sotto il cofano trovo molte più guarnizioni in gomma del normale a eliminare fruscii e vibrazioni, oltre che a sigillare il propulsore nel suo alloggiamento. Una cura costruttiva decisamente fuori dal comune.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, il vano motore

ALZA IL GOMITO Non altrettanto soddisfacenti sono i consumi nel mondo reale, visto che in autostrada a velocità codice siamo sui 7,5 l/100 km (13,3 km/l) mentre in città ho visto da 7,8 a 8,3 l/100 km secondo le condizioni del traffico. Va detto però che l'auto in prova ha la trazione integrale e il motore a benzina aspirato, pur con l'esclusiva tecnologia Mazda Spark Plug Controlled Compression Ignition SPCCI (che in certe condizioni lo fa funzionare come un Diesel) e con l'aiutino del sistema mild-hybrid, può far poco contro peso e attriti aggiuntivi dati dal 4x4.

GUIDA AUTONOMA NO GRAZIE Luci e ombre sui comandi vocali, che mi capiscono bene quando gli chiedo di chiamare un contatto della rubrica, ma fanno più fatica con gli indirizzi da dare in pasto al navigatore. Molte volte, per scrivere la destinazione ho dovuto usare la rotella tra i sedili: un sistema non velocissimo e che è meglio utilizzare ad auto ferma, visto che distrae parecchio dalla strada. Anche la suite di aiuti alla guida non è al top, con cruise control adattivo e mantenimento di corsia che non forniscono una vera e propria guida assistita con il centraggio automatico dell'auto nella corsia, ma si limitano a impedire il superamento accidentale delle linee sull'asfalto.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, il comando dell'infotainment

DESIGN E INTERNI

I paracolpi sui passaruota e la connotazione estetica dei fascioni fanno molto per dare alla Mazda CX-30 l'aspetto di un SUV, anche se le misure non sono lontane da quelle di una classica berlina di medie dimensioni. L'altezza in particolare, che si ferma a 1,54 m. Non stupisce quindi di provare al volante della CX-30 sensazioni da auto normale. Un'auto fatta molto bene, però, con la pelle color panna opzionale dell'esemplare in prova che dà luce e morbidezza. I dettaglio cool è il bracciolo tra i sedili anteriori, che può scorrere in avanti o indietro, oltre a ribaltarsi per garantire l'accesso al vano sottostante.

LA CURA NEI DETTAGLI In giro per l'abitacolo ci sono alcune plastiche lasciate a nudo, ma anche qui la cura del dettaglio è sopra la media, visto che le nuance di colore sono perfettamente in tinta anche quando due particolari sono diversi per materiale e consistenza. Un esempio su tutti? Le varie finiture marroni in plastica sui pannelli porta: alcune più morbide di altre, riprendono esattamente il colore della pelle sul cruscotto e sul tunnel centrale. L'unica piccola caduta di stile è la consistenza un po' leggera delle palette dietro al volante, ma è un particolare su cui cascano molte auto tra le più blasonate.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, stessi colori, materiali diversi

ABITABILITÀ In 4,40 m di lunghezza la Mazda CX-30 offre spazio e comfort per chi siede davanti, ma non è altrettanto generosa per i passeggeri della seconda fila. I centimetri per le gambe non sono moltissimi e il tunnel della trasmissione è molto ingombrante, a penalizzare il quinto passeggero. Si riscatta però con un bagagliaio molto ampio, da 430 a 1.406 litri di capacità, con un doppiofondo ben sfruttabile e un piano di carico pieghevole a coprirlo: facile da parzializzare, da rimuovere e da riporre, quando serve un po' di profondità extra.

FUNZIONI CONNESSE Con l'aggiornamento 2022, la Mazda CX-30 ha guadagnato nuove funzioni connesse, che permettono, ad esempio, di localizzare l'auto nel parcheggio del supermercato tramite l'app MyMazda per lo smartphone. Con lo stesso sistema è possibile controllare da remoto la chiusura delle portiere, avere informazioni sul livello dei liquidi o la pressione degli pneumatici, scegliere e inviare direttamente al navigatore della CX-30 la destinazione e il percorso prescelto sullo smartphone. Funzioni forse non del tutto irrinunciabili, all'atto pratico, ma che per questioni di immagine non puoi non avere su un'auto di ultima generazione.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, bagagliaio e ripiano pieghevole del doppiofondo

Ai 38.000 euro del normale allestimento Exclusive, la nostra Mazda CX-30 aggiunge il Leather Pack White con gli interni in pelle bianco-panna, il cambio automatico da 2.000 euro e la vernice Soul Red Crystal da 1.250 euro, che portano il valore a 41.250 euro. Vale davvero la pena puntare al top? Vediamo...

UN PASSO INDIETRO L'allestimento Exceed, immediatamente inferiore, attacca a 35.700 euro e ha quasi tutto quello che trovo sulla Exclusive meno il (piccolo) tetto apribile e i sedili in pelle riscaldati a regolazione elettrica. Al loro posto, sedili in tessuto nero. Non sono rinunce da poco, visto che gran parte dell'effetto wow, che provo ogni volta che salgo a bordo, dipende proprio dagli interni in pelle color panna. Rimane però una dotazione molto completa, che non richiede aggiunte dal punto di vista delle funzioni e del comfort.

Mazda CX-30 e-Skyactiv X M Hybrid AWD Exclusive, i sedili anteriori in pelle bianca opzionale

PER PUNTARE SULLA CONCRETEZZA Per avere la motorizzazione mild hybrid Skyactiv-X e la trazione integrale, Mazda CX-30 non offre altre alternative e per scendere ancora di prezzo bisogna puntare sul livello Executive con trazione anteriore. Sensibile il risparmio, visto che qui l'asticella è a quota 31.050 euro, ma si rinuncia anche a un pacchetto di aiuti alla guida che comprende le telecamere di manovra a 360° e sistemi di frenata automatica in uscita dai parcheggi: tanto in retromarcia quanto in marcia avanti. Così come il portellone posteriore elettrico.

LE ALTRE MOTORIZZAZIONI Una simile razionalizzazione delle dotazioni non è insostenibile, per chi cerca comunque un'auto di qualità. A quel punto, però, c'è da chiedersi se non valga la pena scendere ancora di prezzo cambiando cavallo, anzi cavalli. Puntare sulle versioni Skyactiv G (prive del sistema SPCCI, vedi sopra), che arrivano al massimo a 150 CV di potenza, permette di rimanere tra i 27.350 e i 33.300 euro, se ci si accontenta della sola trazione anteriore: addirittura 32.800 euro nella variante da 122 CV in allestimento top, che rimette in gioco la dotazione completa e anche gli interni in pelle (solo nera, però). Io farei così.

UNA NOTA SUI COLORI Certo, quello di Mazda così brillante e profondo è tra i rossi più belli sul mercato; forse per questo lo scelgono tutti o quasi. I ''quasi'' puntano sul bianco. Mazda, però, è un'auto per chi ama distinguersi e l'offerta della Casa giapponese lo consente con una palette ampia e di buon gusto: se non vi spaventano sovrapprezzi che vanno da 750 a 1.000 euro per i colori più particolari (che comunque sono meno dei 1.250 euro che costa il rosso), prendete in considerazione una tinta fuori dal comune.

Motore 1.998 cc, 4 cil. benzina, mild hybrid Potenza 186 CV a 6.000 giri Coppia 240 Nm a 4.000 giri Velocità massima 204 km/h 0-100 km/h 9,0 secondi Cambio Automatico a 6 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,40 x 1,80 x 1,54 m Bagagliaio Da 430 a 1.406 litri Peso a vuoto e senza conducente Da 1.471 a 1.528 kg Prezzo Da 38.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/04/2023