CX-5 2023: Mazda rinnova il suo bestseller e il motore ibrido è la ciliegina sulla torta

Leggeri affinamenti alla meccanica per migliorare la vita a bordo, sistema multimediale più moderno e motori benzina MHEV per lo sport utility di Hiroshima

Mazda CX-5, il SUV della Casa giapponese è un vero bestseller, che dal 2012 è stato venduto in quasi 4 milioni di esemplari nel mondo e circa 24 mila in Italia. Alla sua seconda generazione – il debutto è del 2016 – per il 2023 lo sport utility porta un bel po’ di novità sia lato comfort, sia soprattutto lato motori e infotainment. Solo qualche mese fa abbiamo provato CX-5 2.2 Skyactiv-D Newground con il motore turbodiesel da 150 CV, una sorpresa sotto diversi aspetti, andate a leggere la prova sulle nostre pagine web. Oggi, invece, sono salito a bordo delle versioni benzina che da quest’anno adottano la tecnologia mild-hybrid 24V. L’ho fatto in occasione della presentazione internazionale e adesso vi racconto come vanno.

Mazda CX-5 2023: arrivano i motori benzina mild-hybrid e altri aggiornamenti

Innanzitutto, la gamma motori, che si chiama e-Skyactiv G, è composta da un 2.0 litri e un 2.5 litri aspirati, entrambi quattro cilindri, con potenza rispettivamente di 165 e 194 CV. Ho focalizzato l’attenzione sul motore più piccolo, cioè quello che ritengo potenzialmente più interessante sul mercato italiano. La nuova unità, parlo di entrambe le varianti che non differiscono troppo a livello tecnologico, sfrutta un sistema di iniezione e combustione del carburante che migliora il rendimento complessivo, riducendo consumi ed emissioni inquinanti. Oltre alla tecnologia ibrida, che aggiunge 6 CV e 150 Nm di assistenza elettrica, la CX-5 2023 sfrutta il sistema di spegnimento di due cilindri quando non si richiede troppa potenza, oltre alla consueta funzione di “veleggiamento” in decelerazione. Con questo importante upgrade tecnologico, il SUV giapponese si rilancia in uno dei segmenti più dinamici in Italia, dove la sfida è sempre molto vivace. Ma veniamo alla parte più interessante, quella dinamica.

Mazda CX-5 2023: design sportivo e sempre attualeSA ESSERE PIACEVOLE IN OGNI SITUAZIONE Pronti via e la CX-5 di questa prova mi ha messo in mostra il suo lato più confortevole, creato da una bella fluidità di erogazione, da sospensioni che “coccolano” i passeggeri (è stata aggiornata la taratura di molle e ammortizzatori) e da uno sterzo abbastanza leggero, anche se sempre comunicativo. Parto col piede giusto e decido di alzare un po’ il ritmo per tirare fuori la grinta che mi trasmette il look sportivo del SUV, frutto del rinomato Kodo Design di Mazda, che valorizza le forme slanciate di CX-5. I 165 CV regalano una bella spinta sotto il piede destro, con lo sport utility che affronta la strada in modo piacevole e dinamico, ma senza eccessi. Il cambio preferisce un’azione più moderata e se lo sollecito non è super veloce, ma poco male, va bene così.

Mazda CX-5 2023: la gamma motori benzina del SUV giapponeseIL 2.5 MHEV OFFRE PIÙ VIVACITÀ GENERALE Al volante della 2.5 e-Skyactiv G con 194 CV, le reazioni dinamiche sono assimilabili, solo amplificate dai circa 30 CV in più e dalla maggiore disponibilità di coppia, che da 213 Nm della piccola, arriva a 258 Nm. Quindi, come a suo tempo avevo provato con la motorizzazione 2.2 diesel, il punto di forza di CX-5 2023 non sono le performance, ma le doti da confortevole e macina chilometri suv di medie dimensioni (siamo a 4,58 metri di lunghezza). Zero vibrazioni, o quasi. Poco rumore, se non quando tirate le marce, un bel cuscino morbido sotto al fondoschiena grazie alle sospensioni ritarate e il gioco è fatto. Molto bene anche i consumi, che nel corso del test drive si sono ridotti a circa 6 l/100 km, anche meno in certe condizioni.

Mazda CX-5 2023: l'abitacolo lussuoso della versione Homura

Ma comfort e piacere di guida non possono che passare da un abitacolo che accoglie senza grossi problemi fino a cinque persone. Non mi spingo oltre, poiché ne ho già parlato in modo dettagliato nella prova di tre mesi fa della CX-5 diesel; tuttavia, voglio sottolineare la percezione di ottima qualità complessiva. Qui trovo che l’attenzione al dettaglio sia più alta rispetto a concorrenti dello stesso segmento. Rivestimenti in materiali pregiati, assemblaggi al millimetro, una ricerca di stile che piace a noi italiani, popolo di esteti…

VEDI ANCHE

Per il resto, mi piace che ci siano alcuni comandi analogici e la grossa rotella sulla consolle centrale per gestire l’infotainment con menù sempre intuitivi da usare. Quindi, trovo un bel quadro strumenti parzialmente digitale (c’è un TFT da 7” insieme agli indicatori analogici) e la console che ospita i comandi del clima, mentre il display da 10,25” è più in alto, al centro. Ma attenzione, perché l’altra novità per questo 2023 è l’arrivo di Apple CarPlay e Android Auto wireless, che trasformano il display del sistema infotelematico in un comodo touchscreen. Ecco, questo mi è sempre piaciuto di Mazda e cioè la capacità di trasmettere qualità, concretezza, comfort e user friendly delle sue macchine, nessuna esclusa.

Mazda CX-5 2023: i fari a LED posteriori e il logo dei motori MHEV

Infine, confermo che il design mi convince senza riserve. Piacciono il muso lungo e i fari a LED così affilati. La calandra estesa, i parafanghi belli larghi, i grandi cerchi in lega leggera e una coda alta e robusta. Un look equilibrato, che sembra non invecchiare grazie ai piccoli affinamenti e nonostante siano già passati sette anni dal lancio di questa seconda generazione (2016).

Mazda CX-5 2023: il display diventa touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto

La CX-5 2023 non si fa trovare impreparata anche lato sicurezza. Di serie o in pacchetti optional troviamo una suite completa di ADAS per raggiungere la guida assistita di livello 2, inoltre il sistema Mazda Connect garantisce tutta quella serie di servizi, anche da remoto tramite smartphone, per gestire in autonomia il SUV e godersi solo la parte piacevole del suo uso. Mazda CX-5 2023 è a listino in sei allestimenti, con motori benzina e diesel, cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale con prezzi che attaccano a 36.700 euro e arrivano a 50.050 euro.

Motore 1.998 cc, 4 cilindri, benzina MHEV Potenza 165 CV a 6.000 giri Coppia 213 Nm a 4.000 giri Velocità 192 km/h 0-100 km/h 10,2 secondi Cambio automatico a 6 marce Trazione Anteriore Consumi misto WLTP 6,5-7,3 litri/100 km Dimensioni 4,58 x 1,85 x 1,69 m Prezzo Da 38.700 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/03/2023