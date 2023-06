Mazda CX-30, tutti gli aggiornamenti del Model Year 2024

Dopo la berlina Mazda3, tocca al crossover CX-30, che beneficia di una consistente serie di novità e aggiornamenti per il 2024 che riguardano design, sicurezza e infotainment.

Nuova Mazda CX-30 MY24: il nuovo colore Ceramic Metallic

All’esterno segnaliamo solo la disponibilità di una nuova tinta per la carrozzeria, il Ceramic Metallic traslucido. Più rilevanti le novità all’interno, a cominciare dallo schermo dell’infotainment (aggiornato nel software), che passa da 8,8” a 10,25”, con l’aggiunta delle cornici trasparenti sul display che migliorano la visibilità complessiva. Le vecchie porte USB di tipo A sono state sostituite dalle più moderne di tipo C, mentre i comandi in abitacolo sono stati leggermente riorganizzati - anche nei colori - per migliorare l’ergonomia complessiva. Le funzioni di connettività Apple CarPlay e Android Auto sono wireless, e senza fili è anche la ricarica a induzione della nuova piastra per gli smartphone.

Nuova Mazda CX-30 MY24: visuale di 3/4 posteriore

PIÙ SICURA Sul fronte della sicurezza, le istruzioni di navigazione provenienti dallo smartphone vengono proiettate sull’head-up display, riducendo così il rischio di distrazione alla guida. Migliorano inoltre le funzioni di monitoraggio della stanchezza del conducente, la frenata d’emergenza notturna, il cruise control adattivo e lo stop & go in colonna. Da ultima, è stata potenziata anche la sicurezza del software dell’auto.

Nuova Mazda CX-30 MY24: i nuovi interni

La nuova Mazda CX-30 viene offerta nelle versioni Prime Line ed Exclusive Line, a cui si affianca la versione speciale Homura con caratterizzazione sportiva. Sull’allestimento Prime Line troviamo cerchi in lega da 16”, i principali sistemi di assistenza alla guida (tra cui l’Head-Up Display), i fari a LED, la telecamera posteriore e il clima manuale. La più ricca versione Exclusive Line aggiunge i cerchi da 18”, l’impianto audio da otto altoparlanti, l’accesso senza chiave, la ricarica wireless per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bizona. Su questo allestimento sono inoltre disponibili i seguenti pacchetti:

Design Pack : vetri scuri, portellone elettrico, fari a matrice di LED

: vetri scuri, portellone elettrico, fari a matrice di LED Driver & Sound Pack : ADAS evoluti, impianto audio BOSE con 12 altoparlanti

: ADAS evoluti, impianto audio BOSE con 12 altoparlanti Comfort Pack: rivestimenti in pelle con regolazione elettrica del posto di guida

Nuova Mazda CX-30 MY24: il tunnel centrale

La versione speciale Homura aggiunge alla Exclusive finiture in colore nero lucido per alcuni dettagli esterni come gli specchietti e i cerchi in lega; all’interno i rivestimenti sono in tessuto nero con cuciture rosse a contrasto.

Nuova Mazda CX-30 MY24: visuale frontale

Mazda CX-30 2024 è disponibile con le motorizzazione ibride e-Skyactiv G con potenze di 122 CV e 150 CV e sistema di disattivazione dei cilindri, oppure e-Skyactiv X da 186 CV. Per tutte, cambio manuale oppure automatico. Le motorizzazioni più potenti sono disponibili anche con trazione integrale i-Activ AWD.

Già ordinabile nei concessionari Mazda, la nuova CX-30 2024 ha un listino che parte da 27.850 euro per la versione Prime Line e-Skyactiv G da 122 CV e che arriva ai 34.950 euro della Homura e-Skyactiv X 186 CV con trazione integrale i-Activ AWD. Consegne a partire da settembre.

Nuova Mazda CX-30 MY24: visuale di 3/4 anteriore

LA PROMOZIONE Dal 14 al 30 giugno è attivo il Welcome Bonus, che offre ai nuovi clienti due tagliandi omaggio con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence, ma solo per auto acquistate con la formula finanziaria Mazda Advantage.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/06/2023