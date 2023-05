Mazda 787B torna in pista alla 24 di Le Mans 2023

Il bolide giapponese con il Wankel a 4 rotori scenderà in pista sul Circuit de la Sarthe per il 100° anniversario della corsa

La mitica Mazda 787B vincitrice nel 1991 della 24 Ore di Le Mans scenderà di nuovo in pista sul Circuit de la Sarthe in occasione della 100° edizione della celebre competizione endurance. Mazda 787B è davvero un pezzo di storia del motorsport: alimentata da un motore rotativo Wankel a quattro rotori, è diventata la prima auto giapponese a trionfare a Le Mans esattamente 32 anni fa. L'ACO (Automobile Club de l'Ouest), che organizza la 24 Ore di Le Mans, ha riservato proprio alla 787B una passarella fra le curve dello storico circuito della Loira il 9 e il 10 giugno (qui il sound di Mazda 787B). L'auto sarà guidata da Yojiro Terada, che detiene il record di 29 presenze a Le Mans.

Il trionfo Mazda alla Le Mans del 1991

ANNIVERSARIO IMPORTANTE Per celebrare il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans, le auto che negli anni si sono aggiudicate questo importante trofeo saranno esposte nel museo vicino al Circuit de la Sarthe, dal 1° giugno fino al 2 luglio. Mazda 787B parteciperà a diverse corse dimostrative, sfilando in trionfo insieme ad altre vetture giapponesi, fra le quali ci saranno anche i prototipi del team Toyota Gazoo Racing. Durante la settimana di gara, sarà allestita inoltre una mostra a tema ''Japan Endless Discovery''. Una collaborazione tra JNTO (Japan National Tourism Organization), Toyota e Mazda, per promuovere il turismo nel Paese del Sol Levante. Per Mazda sarà l’occasione ideale per mostrare anche nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV2: un crossover full-electric, con il rotativo Wankel in funzione di range extender (qui il nostro approfondimento).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/05/2023