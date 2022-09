Le auto da corsa dal sound più spettacolare: scegli la tua preferita

Questo video è un po' da malati dei motori: quasi tre quarti d'ora di auto da corsa che sfrecciano a tutto gas col motore che ruggisce, sbraita, urla, scoppietta. La compilation pubblicata su YouTube dai ragazzi di Belgian Motorsport, per festeggiare il loro duemillesimo contributo, ha dell'incredibile, visto che raccoglie oltre 40 tra i bolidi da competizione dal canto più dirompente.

VEDI ANCHE

LE PROTAGONISTE Non solo Ferrari, Porsche, Lamborghini e McLaren, nel video che trovate di tutto: Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Subaru e i marchi che per strada non hanno mai messo una supercar, ma che hanno fatto la storia delle corse, come Lola, Benetton e Sauber. Qui sotto l'elenco completo in ordine di apparizione, con il minuto esatto in cui entrano in scena. Qual è la vostra racecar preferita?

00:08 - 2009 PAGANI ZONDA R

01:20 - 1997 PEUGEOT 306 MAXI

02:22 - 2017 PORSCHE 991.2 GT3 RSR

03:41 - 1996-2005 F1 V10 - FERRARI, JAGUAR, AGURI

04:46 - 1989 MAZDA 767B

05:46 - 1969 MATRA MS650

06:23 - 1987 AUDI SPORT QUATTRO & PIKES PEAK

07:04 - 2005 CHEVROLET CORVETTE C6.R

08:15 - 1970s - 1980s F1 - WILLIAMS, LOTUS, MCLAREN, TYRRELL, ...

09:26 - 2001 FERRARI F360 N-GT / 2003 GTC

10:19 - 1987 BMW E30 M3 Group A / DTM

11:34 - 2011 BMW E89 Z4 GT3

13:02 - 2001 PORSCHE 996 GT3 RS / 2004 RSR

14:05 - 1966 FERRARI 275 GTB/C

15:13 - 1979 BMW E26 M1 procar

16:46 - 1993 SUBARU IMPREZA GROUP A

18:17 - 1993 PEUGEOT 905 EV1B

19:48 - 1960s F1 V8 1500cc - BRABHAM, BRM, SCIROCCO

20:41 - 1988 NISSAN SKYLINE R32 GT-R Group A

21:40 - 1996 ALFA ROMEO 155 TI V6 ITC

22:30 - 2012 ASTON MARTIN VANTAGE GTE

23:37 - 1972 LOLA T280 / 1973 LOLA T292

24:28 - 1967 PORSCHE 910

25:34 - 2011 MAZDA 3 SEDAN 20B

26:37 - 1991 SAUBER MERCEDES C11

27:48 - 2007 FERRARI FXX EVO

29:21 - 1979 PORSCHE 935 K3

30:19 - 2007 PORSCHE 997 GT3 rally

31:59 - 1988 AUDI 200 TRANSAM

32:40 - 2006 FERRARI F430 GTC

33:16 - 2018 LAMBORGHINI HURACAN SUPER TROFEO EVO

34:01 - 1995 FERRARI 412 T2

35:51 - 1997 McLAREN F1 GTR

37:22 - 1994 FERRARI 333 SP

38:28 - BENETTON B197, DALLARA SP1, LOLA T92/10

39:11 - 1970 FERRARI 512M / 512S

39:49 - 1967 LOLA T70 mk3b

40:47 - 1991 MAZDA 787B

41:45 - 2011 FERRARI 458 GT2

43:02 - 2021 PAGANI HUAYRA R

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/09/2022