Ascolta il sound del motore Wankel più piccolo al mondo. Video

Cilindrata di 0,0024 litri, regime massimo di 30.000 giri/min. Metterlo in moto non è semplice, ma vuoi mettere il suo acuto?

Per ridurre le emissioni, puoi passare all'auto elettrica. Oppure, miniaturizzare i propulsori a scoppio. Peccato, tuttavia, che a vincere l'inerzia di un veicolo, un cavallo scarso di potenza non sia sufficiente. Toyan, azienda che produce motori in miniatura funzionanti, ha realizzato quello che si dice sia il motore rotativo più piccolo al mondo. Minuscolo di statura (appena 0,0024 litri di cubatura), ma un tono di voce che lo senti a chilometri di distanza.

NANO TECNOLOGIE Un video tutorial di questo sofisticato micro Wankel lo condivide il canale YouTube Warped Perception. Funziona per davvero, il problema casomai è farlo funzionare per più di qualche frazione di secondo. Quando le dimensioni in gioco sono così striminzite, mantenere le strette tolleranze necessarie affinché un motore funzioni bene è infatti un'autentica impresa. Ma una volta che ci riesci, il gusto è impareggiabile. Salta al minuto 7:00 e alza il volume...

LINEA ROSSA 30.000 Dopo diversi tentativi tramite avviamento elettrico, il nostro piccolo grande rotativo resta in moto abbastanza a lungo da permettere la misurazione dei giri motore: il display del tester recita 29.702 rpm, un regime peraltro che il gioiellino Toyan mantiene stabile per lunghi, rumorosi, attimi. Cioè per un lasso di tempo sufficiente a far sciogliere il filo che va alla candela.

FORMICA ATOMICA Con una potenza nominale di 0,7 cv, parliamo di un'unità che è in realtà piuttosto potente. Nonostante cubi solo lo 0,18% delle dimensioni di un motore rotativo Mazda 13B, sviluppa lo 0,5% della sua potenza. Ciò suggerisce che teoricamente, a parità di cilindrata, risulterebbe 2,7 volte più potente del rotore di una Mazda RX7. Poiché Toyan lo mette in vendita a 499 dollari anche il prezzo, immaginandolo in scala 1:1, sarebbe tuttavia un pelo più caro...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/06/2022