Quando il test di guida autonoma fallisce. Un video...assurdo

Siamo stati tutti testimoni, durante la guida, di episodi al limite tra il comico, il grottesco, il criminale. Questo, tuttavia, appartiene alla categoria ''paranormale''. Perché per premere il freno con tutte le forze, aprire la portiera, scendere di colpo e proseguire a piedi, lasciando la portiere stessa spalancata, devi venire attraversato da pensieri quantomeno orribili. Ah, tutto questo senza accostare e lasciando l'auto libera di proseguire. Almeno fino al primo ostacolo.



Condiviso su Instagram da Cars Automotive, il video registrato da una dashcam riprende una donna che ferma all'improvviso la sua Hyundai Sonata nel mezzo di una carreggiata a due corsie, scende dall'auto e lascia in folle, proseguendo il proprio viaggio a piedi, come in preda a uno stato di trance. L'auto tuttavia non è provvista di sistemi per la guida autonoma: mica puoi pretendere che resti in strada, la sfortuna vuole che le ruote svoltino a sinistra, superino lo spartitraffico e invadano la carreggiata opposta. Provocando il caos. Si accettano ipotesi sulla sua reazione sconcertante. Nell'augurio che di assistere dal vivo ad una scena simile non ci capiti mai.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/06/2022