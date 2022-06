Rotatoria, questa sconosciuta... il video dell'incidente fra BMW e Chevrolet

BERLINA E PICK-UP AI FERRI CORTI... In molti paesi del mondo le rotatorie sono una parte normale della guida. Per esempio, in Italia molti incroci regolati da semafori sono stati sostituiti con le famose “rotonde” per rendere più regolare il flusso del traffico e velocizzare il passaggio dei veicoli. Tuttavia, per molti automobilisti in altri Paesi del mondo, come gli Stati Uniti, sono fonte di confusione e questo sembra essere esattamente il motivo per cui si è verificato un incidente del genere nel Winsconsin. Siamo a Milwaukee e le immagini provengono da una telecamera di servizio collocata proprio nei pressi di una rotonda – o roundabout, come dicono gli anglosassoni – situata nella zona di Walter's Point, a quanto pare teatro di vari altri incidenti sin dalla sua realizzazione un paio di anni fa. In questo caso particolare, possiamo vedere una BMW Serie 3 bianca che si avvicina alla rotonda con una Chevrolet Colorado blu alla sua sinistra. Uno sguardo alla rotatoria da Google Maps rivela che la corsia occupata dalla Serie 3 era di svolta a destra, il che significa che il guidatore doveva uscire dalla rotatoria. Tuttavia, si è spostata a sinistra quando aveva già impegnato il rondò. Allo stesso tempo, l'autista del pick-up Chevrolet sta percorrendo una corsia che gli permette di proseguire dritto. Tuttavia, il conducente ha voluto fare una svolta a destra e, contemporaneamente, la BMW inizia prosegue dritta, la Chevy gira a destra e va a sbattere contro la fiancata della berlina tedesca. Insomma, una concomitanza di malintesi e poca dimestichezza con la rotatoria ha portato all’impatto fra i due veicoli. Ma guardiamo il video per capire meglio la dinamica, le immagini spiegano meglio di tante parole.

LA DISATTENZIONE SI PAGA A CARO PREZZO La forza di questa collisione manda la BMW su un marciapiede dove il guidatore preme i freni e la ferma. Nel frattempo, il maldestro guidatore della Chevy sembra premere sull’acceleratore, poi scavalca il marciapiede, abbatte un segnale stradale, salta su un terrapieno erboso e sbatte frontalmente contro un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Non è noto se qualcuno sia rimasto ferito nell'incidente, ma subito dopo l'impatto, il conducente e il passeggero della BMW possono essere visti saltare fuori dalla berlina e sollevare un bambino piccolo dai sedili posteriori. Nel complesso, l’incidente non sembra avere avuto gravi conseguenze anche per il guidatore del pick-up, pur non vedendolo uscire dal suo veicolo. Infatti, l’impatto con le auto parcheggiate, piuttosto violento, dovrebbe aver creato solo un grande spavento e qualche contusione. La polizia stradale di Milwuakee non ha ritenuto necessario rilasciare dichiarazioni sulle responsabilità effettive dei due conducenti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/06/2022