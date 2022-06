Ferrari F40 esce di strada: l'incidente che distrugge la supercar di Maranello (video)

I CAVALLI IMBIZZARRITI DELLA FERRARI F40 Come rovinarsi la giornata in pochi secondi. Potrebbe essere il titolo di questo servizio visto quanto stiamo per farvi vedere. In breve, ci troviamo sulle strade alpine della Svizzera durante una bella giornata di sole. E cosa di meglio che un raduno di Ferrari per festeggiare il 75° anniversario della Casa di Maranello? Per i fortunati proprietari delle supercar italiane un’occasione per trovarsi e dare libero sfogo ai cavalli delle loro GT. Ma la fregatura (per i guidatori) è dietro l’angolo e il protagonista dell’incidente che vi mostriamo nel video aggiunge rogna alla disavventura poiché era alla guida di una leggendaria F40 e non una Ferrari “qualunque”. Le immagini sono comparse domenica sul web, pubblicate sul canale YouTube “Carsten” e ci mostrano le auto durante la cronoscalata del Kerenzerbergrennen 2022. La preziosa Ferrari classica potrebbe essere stata vittima dal turbo lag in uscita da una curva ed è andata a sbattere violentemente contro le barriere. Le immagini mostrano poco, ma se alzate il volume si sente in modo distinto lo stridio delle gomme e il rumore dell’impatto.

DANNI ALL’AUTO E FERITE NELL’ORGOGLIO Fortunatamente, né il guidatore né una donna che osservava la sfilata vicino alla scena dell'incidente sono rimasti feriti, riporta il sito di notizie locale 20 Minuten. E l’unico a uscire malridotto potrebbe essere l’orgoglio di ferrarista del conducente. Sebbene un’ambulanza sia corsa sul luogo dell'incidente, non si è reso necessario l’intervento dei medici e tutto è tornato alla normalità. Tuttavia, la F40 è stata meno fortunata. Il secondo video pubblicato sulla pagina Facebook FerrariOwnersClubNL mostra quello che sembra essere un danno piuttosto grave alla parte anteriore della povera Ferrari. Sebbene sia possibile ripararlo, è improbabile che l’operazione risulti economica. Con quotazioni della supercar che arrivano fino a 2,5 milioni di euro, questo incidente potrebbe avere un grave impatto sul conto corrente del guidatore.

L’ULTIMA APPROVATA DAL DRAKE Ricordiamo che la F40 è equipaggiata con un V8 biturbo da 2,9 litri che eroga 478 CV. Purtroppo, la tecnologia di sovralimentazione degli anni '80 era un bel problema per i meno avvezzi alla guida di tali automobili e il relativo ritardo di risposta del turbo, con un improvviso colpo di coppia motrice, erano la causa di grosso imbarazzo se non si era sufficientemente preparati alla botta nella schiena. Cosa che, probabilmente, ha causato l’uscita di strada della F40 e rovinato la bella giornata al suo proprietario.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/06/2022