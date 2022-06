La Corvette si trasforma per regalare adrenalina al pilota disabile (video)

La paralisi non è un ostacolo per guidare la supersportiva a stelle e strisce, lo dimostra Sam Shmidt che ha modificato l'auto per correre a Goodwood

PIACERE DI GUIDARE ALLA PORTATA DI TUTTI Automobili e disabilità, un argomento molto attuale e che interessa giocoforza molti guidatori portatori di handicap. Fortunatamente, la tecnologia ha fatto passi da gigante negli anni e sempre un maggior numero di disabili guida senza problemi auto, ma anche moto, con grande perizia e abilità. Pensate cosa può significare l’opportunità di tornare in un abitacolo per un pilota professionista dopo essere stato vittima di un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle con una paralisi dal collo in giù. Stiamo parlando di Samuel (Sam) Shmidt, che nel gennaio 2000, durante i test di una vettura IndyCar sull’anello del Walt Disney World Speedway in Florida (circuito che ha chiuso i battenti nel 2015), si andò a schiantare ad alta velocità dopo aver perso il controllo della macchina.

Chevrolet Corvette C8 Sam Shmidt: l'ex pilota tetraplegico (a sx) guida la sportivaLE CORSE NEL SANGUE Schmidt ha dimostrato di avere la scorza dura e una gran forza di volontà, così, dopo aver incontrato Sir Frank Williams, ha deciso di fondare lui stesso una scuderia e seguire i passi del compianto manager britannico. Ora è in parte proprietario del team Arrow McLaren SP IndyCar, e la sua determinazione e il suo successo sono fuori discussione. Ma se hai le corse nel sangue è difficile metterti da parte, anche se il destino ti ha riservato una vita diversa, quindi non essendo soddisfatto solo di guidare una squadra corse vincente, ha voluto anche riprovare le emozioni di condurre un’auto sportiva.

UN’IDEA VINCENTE Da qui è nata la collaborazione con Arrow Electronics, specialista in preparazione di veicoli per disabili e, insieme a loro, è stata realizzata una Chevorlet Corvette C8 che può essere guidata senza braccia o gambe. Un gioiello di tecnologia e prestazioni che ha permesso a Shmidt di partecipare al mitico Goodwood Festival of Speed in Gran Bretagna. E il pilota americano ha colto al volo l'occasione di percorrere il famoso tracciato in salita insieme al suo co-pilota, che è stato al volante solo con il compito di tenere tutto sotto controllo. “Questo è un evento così incredibile, ho sempre voluto venire”, ha detto Schmidt in un recente video. “Pensavo di partecipare come spettatore, ma è anche molto più incredibile competere. Quindi, sapete, sono davvero felice di essere a Goodwood. Abbiamo ricevuto un grande supporto dai fan per tutto il fine settimana e, amico, questo è fantastico”. Ma adesso guardiamo anche il secondo filmato, che ci spiega meglio tutto il lavoro e i test effettuati dal team per raggiungere questo eccezionale obiettivo.

COME FUNZIONA LA CORVETTE ADATTATA Il sistema di guida, dice il pilota, richiede un po' di tempo per abituarsi, ma può far funzionare l'auto usando solo la testa. Come con alcune sedie a rotelle, Schmidt fa avanzare l'auto soffiando su una cannuccia e la rallenta succhiandola. Le telecamere, nel frattempo, seguono la sua testa e sterza nella direzione in cui è rivolto il suo casco. Schmidt e Arrow hanno scelto una Corvette non solo perché la sua capote rimovibile lo aiuta a salire e scendere più facilmente dalla vettura, ma anche perché il pilota rimane competitivo. Il driver americano voleva far correre la ''Vette'' e ci è riuscito.

