Piloti che si schiantano davanti alle telecamere ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno. Ma qualche volta l'incidente ha un sapore particolare. Per esempio quando invece che in una gara vera e propria avviene in una sorta di esibizione qual è il Festival of Speed di Goodwood (dove ha debuttato la Lamborghini Aventador Ultimae). Vero, alcune delle prove sono cronometrate, nondimeno sa un po' di figuraccia quella fatta da Tom Diment, che al volante della nuova BMW Alpina B8 Gran Coupe ha affrontato l'insidiosa curva Molecomb con troppa velocità, finendo in sottosterzo e poi, di muso, dritto nelle balle di paglia, come si vede nel video che trovate in fondo all'articolo. A discolpa del pilota, quando le vie di fuga sono erbose ogni minimo errore diventa una catastrofe, perché è un fondo scivoloso che non fa perdere velocità e su cui è pressoché impossibile riprendere il controllo in spazi brevi. Gravi danni al frontale e airbag esplosi è il bilancio dell'incidente, che per fortuna non sembra aver avuto gravi conseguenze per il pilota.