SPARTIACQUE Ha sempre recitato il ruolo del marchio di nicchia e nella sua storia ne ha passate di tutti i colori. Data la provenienza cinese dei finanziamenti (Geely il Gruppo proprietario), oggi il colore Lutus è senz'altro il...giallo. Scherzi a parte, che Lotus dica addio entro fine anno alla sua intera gamma a propulsori termici non significa affatto che all'ex aeroporto militare di Hethel, dove ha la propria sede il brand fondato da quel genio che era Colin Chapman, stiano smantellando. Nient'affatto, e non solo alla luce dei programmi di elettrificazione ''hard'' espressi dal management, e dei quali Evija è esuberante interprete. Abbiamo ora un altro appuntamento da segnare a calendario: è il 6 luglio 2021, data della world premiere di Lotus Emira. L'inizio di una nuova era e la fine di un'altra.

IBRIDA, ANZI NO Una nuova era perché Lotus Emira, cioè il nome definitivo dell'auto risultante dal progetto Type 131, adotterà un motore completamente sconosciuto all'heritage del Costruttore inglese. Visto l'andazzo, naturale sarebbe immaginarsi un propulsore ibrido. Invece non sarà così, o almeno così non sembra. L'unità a benzina che alimenterà l'erede in pectore di Lotus Evora non riceverà alcun grado di elettrificazione, nel tentativo di chiudere in bellezza 70 anni di storia di sportive ultraleggere e mosse da motori prevalentemente a 4 o 6 cilindri. Il nuovo motore sarà semmai figlio di una nuova partnership, ma della quale ancora non è noto il nome del secondo socio. Lo sapremo a luglio, forse anche un po' prima.

EMIRA & COMPANY Il design stesso è ancora in larga parte avvolto dall'anonimato, fatto salvo per alcune foto teaser che ritraggono il frontale, il posteriore e il battitacco. Foto dalle quali individuare sia elementi di continuità col classico family feeling Lotus, sia dettagli in chiave più moderna. Al reveal statico seguirà una passerella al Festival of Speed di Goodwood, in programma dall'8 all'11 luglio 2021. Nel frattempo Lotus è al lavoro su più fronti: il design e le performance, chiaro, ma anche nuove piattaforme sulle quali costruire la gamma futura. Quella dedicata a Emira chiamasi Elemental e utilizza la tecnologia dell'alluminio estruso, a Lotus tanto cara. Pianale Extreme a parte, cioè il pianale su cui poggia Evija stessa, all'orizzonte altre due nuove strutture: piattaforma E-Sports per le sportive elettriche, ed Evolution, ritagliata su modelli Granturismo più borghesi. Lotus è viva e vegeta, è solo in piena metamorfosi.