Sarà Mazda3 coupé o l'erede di Mazda RX-8? Uno sguardo ai brevetti

Mazda 3 è attualmente disponibile con carrozzeria due volumi (hatchback) e berlina 4 porte (qui la nostra prova su strada). Per rendere la gamma ancor più ampia e completa manca all’appello solo una versione coupé. Un'ipotesi intrigante che sembra tutt’altro che infondata e che presto potrebbe diventare realtà! Stando infatti a quanto reso noto dal magazine CarBuzz e alle indiscrezioni che abbiamo riportato nei giorni scorsi, la Casa di Hiroshima avrebbe depositato all’ufficio brevetti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea schemi e documenti di un’inedita coupé due porte. Si tratterà di una versione ancor più sportiveggiante di Mazda3 o addirittura dell’erede della mitica RX-8?

Schema della nuova 2 volumi Mazda

OCCHIO AI DETTAGLI Osservando attentamente i prospetti grafici si nota una silhouette slanciata e filante. La base di partenza dovrebbe proprio essere Mazda3 hatchback (qui la nostra prova), con il secondo volume più compatto e il tetto spiovente. I documenti - depositati presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) e l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) - ci restituisco un quadro piuttosto dettagliato. Nelle immagini che riportiamo sono rappresentati infatti lo spaccato di una portiera con finestrino privo di cornice e relativo sistema d’azionamento. Dettagli non secondari, molto spesso prerogativa delle coupé più raffinate ed eleganti.

Il bozzetto della portiera con finestrino senza cornice

MISTERO FITTO Con tutta questa carne al fuoco, non ci è voluto molto prima che si iniziasse a parlare insistentemente dell’erede (attesissima) di Mazda RX-8. Come se non bastasse, solo pochi giorni fa la Casa giapponese ha depositato gli schemi di una sportiva con motore Wankel ibrido a tre rotori e trazione posteriore. Una suggestione che ha mandato presto in visibilio i fan del marchio. C'è dunque la concreta possibilità che i brevetti si riferiscano a una sola e unica vettura. Per il momento Mazda non ha confermato nulla, non ci resta dunque che aspettare, solo il tempo saprà darci risposta.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 14/01/2022