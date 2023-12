Urban SUV, Sport Crossover, FT-3e: le nuove Toyota in arrivo

Kenshiki Forum, Bruxelles: Toyota e il suo brand di lusso Lexus mostrano i concept delle auto che verranno introdotte nei prossimi anni e le batterie che faranno funzionare i modelli successivi. Qualcuno ha detto elettrificazione? Certo che sì: dopo la bZ4X (qui la prova) e il Compact SUV Concept presentato lo scorso anno, escono allo scoperto altri due modelli che comporranno la prevista gamma di sei BEV del 2026. A cui si aggiungono alcune novità presentate al Japan Mobility Forum, per la prima volta in Europa.

Toyota Urban SUV Concept

È questo il modello più atteso tra tutte le novità del Kenshiki Forum, perché si proporrà come il modello più accessibile della gamma elettrica Toyota e perché si inserisce in un segmento di mercato ad altissimo gradimento. Una sorta di versione full-electric della popolarissima Yaris Cross (qui la prova). Le dimensioni sono note: 4,30 m di lunghezza, per 1,82 m di larghezza e 1,62 m di altezza, ma per il resto i dettagli sono ancora pochi. Si sa che il Toyota Urban SUV sarà proposto a trazione anteriore o con la trazione integrale AWD, e con due batterie di differente capacità per andare incontro alle esigenze specifiche di ciascun cliente: privilegiando l'autonomia oppure un prezzo d'acquisto più contenuto. Per gli interni è promessa una grande versatilità, con le sedute mobili così da concedere più spazio ai passeggeri o ai bagagli secondo le circostanze.

Toyota Urban SUV Concept, 3/4 posteriore

Sviluppata in collaborazione con BYD, che è un colosso dell'industria delle batterie, prima ancora che un costruttore automobilistico, Toyota Sport Crossover Concept prefigura un'ammiraglia elettrica in arrivo nel 2025. Spaziosa e comodissima, promette la Casa, è soprattutto bellissima, con linee affilate che danno uno slancio incredibile alla silhouette. Soprattutto in coda, dove spicca una sorta di appuntita pinna davvero originale. Ne sapremo di più avvicinandoci alla data di lancio.

Toyota Sport Crossover Concept, vista laterale



VEDI ANCHE

Dalla piattaforma condivisa con la sportiva a due posti Toyota FT-Se e la berlina Lexus LF-ZC prevista per il 2026, ottenuta tramite gigacasting come le Tesla, nasce Toyota FT-3e: concept per un crossover-coupé dal frontale alto e spigoloso, che porta con sé prospettive più ampie della semplice elettrificazione. Lunga 4,86 m per 1,96 m di larghezza e 1,60 m di altezza, vuole essere la sintesi di tutte le innovazioni che la Casa Giapponese ha in serbo per i prossimi anni. Anche se di fatto la Toyota è avara di informazioni al riguardo, descrivendola come ''un mezzo per trasferire dati ed energia''. Una via di mezzo tra una chiavetta USB e un powerbank, ma grande grande grande e con le ruote? Può darsi. Si parla anche di display esterni per comunicare con gli altri utenti della strada e con il guidatore prima ancora che salga a bordo, anche se sul concept non li abbiamo scorti. Più che un concept, FT-3e è uno studio per la Toyota del futuro: un futuro imprecisato, visto che una data di arrivo non è stata comunicata, neppure a grandi linee.

Toyota FT-3e, 3/4 anteriore

Quasi tutti i nuovi modelli di cui sopra dovrebbero già essere in vendita, quando Toyota introdurrà quattro nuove batterie, per aumentare l'autonomia e diminuire i costi, all'insegna di un'elettrificazione accessibile, ''che non lasci indietro nessuno''. Si parte nel 2026 con una batteria dalla chimica tradizionale, ma evoluta a dare un'autonomia raddoppiata e prezzo ridotto del 20% rispetto agli accumulatori in uso sulla Toyota bZ4X. Per i modelli più accessibili è allo studio una batteria LFP (litio-ferro-fosfato), che aumenterà il range di solo il 20% rispetto ai livelli attuali, ma con un vantaggio economico del 40%: arriverà tra il 2026 e il 2027. Al top della gamma arriverà nel 2027 una batteria ad alte prestazioni, da oltre mille chilometri di autonomia, sviluppata attorno a un polo positivo (catodo) rivestito in nichel. Poi sarà la volta delle batterie allo stato solido, che Toyota dice di aver sviluppato risolvendo i problemi di durata. Mille i chilometri di autonomia e la possibilità di ricariche ultraveloci: la Casa conta di costruirne a decine di migliaia a partire dalla fine del 2027 e l'inizio del 2028.

GR Toyota FT-Se

Fermo restando il proposito di produrre solo veicoli e emissioni zero dal 2035, Toyota sostiene il suo approccio multi-tecnologico, che non vede nelle sole batterie la soluzione a tutti i mali. Nel 2026 si appresta a lanciare le Fuel Cell a idrogeno di terza generazione, da cui si aspetta un'autonomia accresciuta del 20% e costi ridotti dal 37 al 50%, secondo i volumi di produzione. Il tutto con l'intento di impiegare sempre più idrogeno da fonti rinnovabili, così come richiesto dagli organi regolatori europei. L'ultimo prototipo mostrato al Kenshiki Forum è quello di un pick-up Toyota Hilux a trazione posteriore con fuel cell sotto il cofano anteriore, batteria tampone nel cassone e tre enormi bombole in composito per immagazzinare l'idrogeno a 700 bar. Con 7,8 kg del prezioso gas ad alimentare la pila a combustibile si hanno 600 km di autonomia ma non mancano applicazioni a idrogeno con motore endotermico, in cui il gas viene bruciato nei cilindri come fosse benzina. Di ciò avremo presto esempi funzionanti nel motorsport, con una hypercar per competere nella Le Mans Series e forse un fuoristrada per la Dakar. Non manca uno studio sui carburanti sintetici e-fuel, che potrebbero salvare le auto sportive come la Supra e la GR86 così come le conosciamo, dice Toyota.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/12/2023