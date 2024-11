Nuova Toyota Aygo X: ecco come cambia. Anticipazioni

Tre anni fa nasceva Toyota Aygo X (qui la prova in video), una piccola ''autarchica'' che dimostrava la volontà del marchio giapponese di competere nel segmento delle citycar compatte, anche senza l'aiuto dei francesi: addio piattaforma condivisa con Citren C1 e Peugeot 107 e benvenuta GA-B, un'architettura interna e modulare, opportunamente accorciata e ristretta per sfidare (in Italia) l'imprescindibile Fiat Panda. Ora la Aygo X si prepara a ricevere il restyling di metà carriera e le foto spia dei nostri fotografi mostrano dove vedremo le novità più significative.

Nuova Toyota Aygo X 2025, il facelift si avvicina

CAMBIA PIÙ DEL PREVISTO In questi casi, ossia quando si parla di facelft, i cambiamenti più visibili allo stile sono limitati ai fascioni: i paraurti e le luci anteriori e posteriori. Le camuffature disposte ad arte per celare le novità dimostrano però che per Aygo X sono state fatte scelte più radicali, forse per garantire al modello una maggiore longevità con la previsione di non sostituirlo affatto alla fine del suo ciclo di vita. Lo deduciamo dal cofano anteriore, che ha un contorno inedito ed è anche lui coperto di pellicola mimetica.

VEDI ANCHE

Nuova Toyota Aygo X 2025, vista laterale

IL LATO B I fari ora sono posizionati più in basso e sembrano più sottili. La sezione centrale del frontale rimane in gran parte intatta, così come la forma trapezoidale della griglia, che continua a occupare gran parte del paraurti anteriore. Lateralmente, la mancanza di coperture mostra che porte e tetto rimarranno invariati. Il portellone posteriore è invece camuffato, ma in questo caso la scelta potrebbe essere coerente con il solo aggiornamento dei fanali. I quali, ricordiamo, hanno forma allungata e vanno a incorniciare il lunotto: se, come spesso accade, tutte le luci cambieranno anche sulla Aygo X, logicamente Toyota non le vuole svelare anzitempo.

Nuova Toyota Aygo X 2025, il posteriore

SOTTO AL COFANO Toyota si concentrerà anche sul rinnovamento dei materiali interni, pare, per aumentare la qualità percepita e introdurre nuovi equipaggiamenti per il comfort, la connettività e la sicurezza. Ma dell'abitacolo non abbiamo ancora immagini, purtroppo. La Toyota Aygo X Facelift sarà lanciata all'inizio del 2026, e non ci saranno sorprese nel reparto motori. Il tre cilindri a benzina da 1.0 litri, con una potenza massima di 70 CV, rimarrà invariato, a eccezione di una piccola ottimizzazione delle trasmissioni manuale e automatica per ridurre il consumo di carburante. L'opzione manuale potrebbe persino sparire del tutto dal listino, si dice. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/11/2024