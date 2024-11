Una Aygo X che costa (quasi) come Yaris Hybrid? Sì, ma il sound...

Su Aygo X JBL, impianto audio premium ma anche dettagli esclusivi esterni e interni. E pazienza per i prezzi, in territorio Yaris

Leggendo i dati di mercato, evinci che nel corso del 2024 Toyota Aygo X - presenza stabile in Top 20 - si impone come una delle auto da città più amate in assoluto. La citycar (city crossover, city SUV, chiamalo come vuoi) registra alti volumi, ma lo fa con le versioni meno accessoriate, che hanno prezzi sotto i 20.000 euro. Da novembre è ordinabile Toyota Aygo X JBL, special edition che celebra la collaborazione con il noto brand di audio e elettronica. E che costa (ben di) più di 20.000 euro. Sì, ma come dice il nome, è una Aygo X molto speciale.

Aygo X JBL, musica maestro!

SOUND MASTERS L'accessorio attorno al quale ruota Toyota Aygo X JBL Edition è ovviamente l'impianto audio premium, realizzato appositamente per il modello dagli specialisti audio dell'azienda USA, allo scopo di assicurare un sound potente, chiaro e dinamico. La definizione delle specifiche del sistema audio è iniziata quando Aygo X era ancora in fase di sviluppo, utilizzando modelli virtuali per determinare i componenti più adatti. Senza contare che, oltre alla qualità del suono, gli ingegneri JBL hanno dato priorità a un sistema leggero per contribuire alla riduzione del peso del veicolo, migliorando i consumi e le emissioni.

Suono su misura degli interni di Aygo X

TECH SPECS Nella parte posteriore, un subwoofer da 200 mm – particolarmente grande per un'auto compatta come Aygo X – genera ''bassi potenti e una risposta dinamica degli altoparlanti'', offrendo ''un suono chiaro e coinvolgente''. Un amplificatore da 300 W, situato sotto il sedile del passeggero, dispone di sei canali, che gli ingegneri JBL hanno utilizzato per regolare con precisione le frequenze, creando ''un suono in stile concerto, perfetto per musica rock e pop''.

Una Aygo X ''firmata''

GRIFFATA Mentre il sistema audio offre un’esperienza sonora coinvolgente, l’esterno della nuova e audace Aygo X JBL cattura l’attenzione con la nuova colorazione Jasmine Silver e la verniciatura bitone, progettata per creare un contrasto netto, accentuato da elementi decorativi neri nelle parti anteriori, posteriori e laterali. La colorazione bitone si estende fino al posteriore e si fonde con le minigonne laterali e i passaruota anteriori, conferendo un carattere davvero unico, sottolineato dai distintivi cerchi in lega da 18 pollici neri lucidi e dettaglio Dark Jasmine. Un logo JBL si trova sul retro dell’auto, con ulteriori elementi riprodotti sul pannello del lunotto posteriore. Includono il logo JBL anche i rivestimenti premium dei sedili, coordinati con i colori esterni.

Sedili a prova di concerto

PREZZI ACUTI Sempre associata unicamente a motore 3 cilindri benzina da 1,0 litri con 72 CV di potenza, Toyota Aygo X JBL può essere ordinata sia con cambio manuale a 5 marce, sia con automatico a variazione continua S-CVT. Il prezzo di listino è pari a 22.900 euro con cambio manuale e di 24.100 euro per la versione con S-CVT (cifre che scendono rispettivamente a 20.400 euro e 21.600 euro in caso di permuta o rottamazione). CI si allontana molto dai 18.400 euro di Aygo X entry level (Active) e si ci avvicina pericolosamente ai 24.550 euro ai quali attacca il listino di Toyota Yaris Hybrid. Ma è un bijoux.

Aygo X JBL, che cerchi!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024