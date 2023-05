Nuova Aygo X Undercover, la serie speciale è la più cara, ma...

Chi è in cerca di una citycar moderna, graziosa di aspetto e che ricordi vagamente un mini-SUV, avrà senz'altro fatto un pensierino pure a lei, a Toyota Aygo X, utilitaria uscita nel 2022 che dalla (quasi) omonima antenata prende le distanze sotto vari aspetti, dallo stile alle funzioni. Chi avesse approfondito l'argomento Aygo X, sarà anche al corrente che da qualche mese esiste pure una versione assai particolare: Aygo X Undercover una serie speciale eccentrica, ispirata alla filosofia dello stilista giapponese Jun Takahashi. Già preordinabile dallo scorso marzo e in consegna da giugno, ora del gioiellino Toyota si conosce anche il prezzo esatto. Che non è esattamente popolare, in compenso il ritorno di immagine è notevole. In più c'è anche una promozione.

Aygo X Undercover: per distinguersi

IL TAGLIAPREZZI Aygo X Undercover costa di listino 21.950 euro con cambio manuale e 23.150 euro con cambio automatico S-CVT, per il solito sovrapprezzo quindi di 1.200 euro. Essendo già completa di ogni accessorio possibile immaginabile, l’unico optional a pagamento consiste nel sistema audio premium JBL a 4 altoparlanti, dal valore di 500 euro. In sostanza, la Undercover costa 1.000 euro in più della precedente top di gamma Aygo X Lounge (o esattamente come Aygo X Lounge Air, con tetto in tela apribile), tuttavia lo sforzo economico viene in parte mitigato, in fase di lancio, grazie allo sconto di 3.250 euro che Toyota ti riconosce in caso di permuta o rottamazione e di adesione al finanziamento Toyota Easy: il prezzo scende così a 18.700 euro per la versione manuale (o 47 rate da 178 euro dietro anticipo di 4.320 euro, valore futuro garantito di 10.752 euro) e a 19.900 euro per l'automatica (47 rate da 184 euro, anticipo 4.780 euro, rata finale 11.442 euro). Così suona meglio?

Aygo X Undercover, meno cara di quanto pensi

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/05/2023