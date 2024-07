Toyota Mirai sotto accusa: parte la class action dei proprietari californiani, ma...

In nome della lotta all’inquinamento i veicoli a motore convenzionale sono stati messi alla gogna ormai da diversi anni quasi ai quattro angoli della Terra, anche se non del tutto a livello glòobale. Sembrava che l’elettricità fosse la panacea di tutti i mali; tuttavia, abbiamo capito che non sempre è così. E allora, via a nuove soluzioni come biocarburanti oppure idrogeno. Ecco, l’idrogeno e i motori a celle e combustibile potrebbero dare un’accelerata alla transizione e Toyota è stata fra le prime a credere in questa mobilità alternativa, ma… Ma oggi è suonato un campanello d’allarme. Ne è la prova la notizia di una class action dei proprietari o locatari di Toyota Mirai che è stata lanciata in California, negli Stati Uniti. Si, per ora è una notizia che non ci riguarda, ma la Mirai è un’auto che esiste anche sui mercati del Vecchio Continente, Italia inclusa; quindi, non è detto che possa interessare anche qua da noi. Una notizia che arriva da lontano, ma ora vi spieghiamo di cosa si tratta.

Toyota Mirai: la berlina giapponese a idrogeno sotto accusa in CaliforniaDELUSIONE SU PIÙ FRONTI I proprietari o titolari di un contratto di noleggio della berlina giapponese, apparentemente disillusi dai benefici offerti dall’idrogeno, hanno intentato una causa contro il costruttore asiatico. Oggetto della discordia il marketing di Toyota, accusato di aver tratto in inganno i consumatori in merito all'usabilità quotidiana della FCEV. Gli automobilisti sottolineano una serie di carenze, tra cui la scarsità di stazioni di rifornimento operative, l’insufficienza e il costo alle stelle dell’idrogeno e la deludente autonomia della Mirai, che è ben al di sotto dei valori pubblicizzati. Sostengono che questi problemi rendono l'auto praticamente ''inutilizzabile'' per la guida quotidiana. Secondo la causa, Toyota e i suoi venditori hanno detto ai potenziali acquirenti che “l'idrogeno è disponibile e che il rifornimento della Mirai è semplice'', aggiungendo che sarebbe ''paragonabile al rifornimento di benzina''.

Toyota Mirai: la class action dei californiani è del tutto giustificata?PICCOLA ANNOTAZIONE Detto questo, facciamo una premessa. Possibile che i potenziali acquirenti siano stati così superficiali da farsi prendere per il naso come pivelli? Per esempio, sappiamo che in Italia le stazioni di rifornimento con l’idrogeno si contano sulle dita di una mano. Gli automobilisti interessati sanno che è difficilissimo reperire il carburante e i tempi di rifornimento sono lunghi. E se la questione sulla scarsa autonomia potrebbe essere concreta (ma da verificare), basta fare due conti per capire che il valore residuo di un'automobile a idrogeno non può essere coerente con quello medio del mercato di seconda mano. Insomma, quanto sono stati disattenti gli acquirenti “yankee” e quanto c’è di ingannevole dietro le campagne di lancio della Mirai negli USA? Pronunciata questa considerazione, torniamo ai fatti.

Toyota Mirai: ecco come è fatta sotto pelle la sofisticata berlina fuel cellI PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO La realtà degli automobilisti USA dipinge un quadro, a loro dire, allarmante. I proprietari e gli affittuari di Mirai segnalano frequenti difficoltà nel trovare stazioni di rifornimento compatibili, spesso richiedendo lunghi viaggi. Anche raggiungere una stazione non garantisce il successo, poiché problemi con attrezzature rotte o carte carburante incompatibili possono lasciarli bloccati. Sostengono che questa incapacità di fare rifornimento può rendere la Mirai inutilizzabile, rendendo necessario l'uso di un carro attrezzi e di mezzi di trasporto alternativi. Gli utenti affermano che l’idrogeno stesso potrebbe non essere disponibile per ''interi giorni'' e che il rifornimento richiede ''in media molte ore''. Questo lungo periodo di inattività è causato dalle pompe di idrogeno che si bloccano e si bloccano sul veicolo. I proprietari di Mirai frustrati devono quindi aspettare oltre 30 minuti affinché l'ugello della pompa si riscaldi abbastanza da consentire una disconnessione sicura.

VEDI ANCHE

Toyota Mirai: l'elegante abitacolo dell'auto a idrogenoSCARSA AUTONOMIA DELL’AUTO Come se non bastasse, l'autonomia di 357 miglia (575 km) e 402 miglia (647 km) rispettivamente delle versioni Mirai Limited e XLE è considerata irrealistica. I conducenti segnalano di essere costantemente al di sotto di 100 miglia (160 km) rispetto alle cifre ufficiali del costruttore, limitando significativamente la loro libertà di viaggio tra un rifornimento e l'altro.

Toyota Mirai: tempi di attesa lunghi per il rifornimentoAUMENTA IL PREZZO DELL'IDROGENO La causa evidenzia anche un aumento del 200% del prezzo del carburante a idrogeno negli ultimi anni, da13 dollari/kg nel 2022 a circa 36 dollari/kg nel 2024. Aumenti che si sono puntualmente verificati anche in Europa. In California, questo incremento del prezzo ha portato a una svalutazione della carta carburante da 15.000 dollari di Toyota, fornita come incentivo all'acquisto, che non durerà ''almeno cinque anni'' come inizialmente pubblicizzato.

Toyota Mirai: gli utenti accusano la casa giapponese di pubblicità non veritieraE IL VALORE RESIDUO? Infine, i proprietari della berlina giapponese sostengono che tutti i problemi sopra menzionati hanno avuto un impatto sui valori di rivendita della Toyota Mirai, che a quanto si dice conserva solo il 19,4% del suo valore dopo cinque anni di utilizzo. Di conseguenza, i querelanti chiedono i danni alla Toyota, accusando la società di condotta illecita.

Toyota Mirai: potrebbe esserci stata superficialità da parte dei potenziali clienti?SIAMO ALLA SECONDA GENERAZIONE DELLA MIRAI Da notare che la prima generazione della Toyota Mirai ha debuttato nel 2015, seguita dall'attuale modello di seconda generazione nel 2020. Negli Stati Uniti entrambe sono vendute e noleggiate esclusivamente in California, principalmente a causa della scarsità di stazioni di rifornimento di idrogeno negli altri stati. All'inizio di quest'anno, la compagnia petrolifera Shell ha annunciato la chiusura di sette stazioni di rifornimento di idrogeno in California a causa di problemi di fornitura, complicando ulteriormente la vita dei proprietari di FCEV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/07/2024