Rullo di tamburi! Toyota mette in agenda la nuova Celica, ma cosa c'è di vero?

Dopo anni di voci e indiscrezioni, Toyota ha finalmente confermato che una sportiva iconica come la Celica sta tornando. L'annuncio è arrivato dal vicepresidente esecutivo della casa giapponese, Hiroki Nakajima, durante un evento pubblico al Toyota Stadium in concomitanza con il WRC Rally Japan. La conferma è stata una specie di improvvisata da parte del manager e vi spieghiamo perché. Quando al presidente di Toyota, Akio Toyoda, è stata chiesta direttamente la possibilità di vedere una nuova Celica, ha schivato scherzosamente la domanda, reindirizzandola a Nakajima. Secondo il sito giapponese Best Car, Nakajima ha risposto: ''A dire il vero, non c'è traccia dell’auto in questo momento. Tuttavia, ci sono molte persone all'interno dell'azienda che stanno aspettando con ansia il suo ritorno. Quindi... non so se sia giusto dirlo in un incontro pubblico, ma stiamo facendo la Celica!''. Mentre la dichiarazione di Nakajima sembrava aver messo il sigillo sul progetto, Akio Toyoda avrebbe aggiunto a margine una nota di maggiore cautela: ''Tutto a posto? Ci sono molti ostacoli. La stampa ha scritto che Toyota sta realizzando la futura Celica, ma non dovresti crederci''. Senza perdere un colpo, Nakajima ha ripreso il microfono per stare al gioco e ha replicato: ''Non hanno detto quando uscirà, quindi potrebbe essere l'anno prossimo!''.

Nuova Toyota Celica: una delle più amate è quella della quinta generazioneUNA SPORTIVA CHE HA FATTO LA STORIA Ricordiamo che la Celica ha mantenuto una presenza costante nella gamma Toyota dal 1970 al 2006, abbracciando ben sette generazioni. Secondo voci non confermate provenienti dal Giappone, l’ottava generazione potrebbe fare la sua comparsa già al Salone dell’Auto di Tokio del 2025. Tuttavia, il debutto potrebbe avvenire sotto forma di concept piuttosto che di modello di produzione. È interessante notare che Toyota potrebbe aver lasciato intendere il ritorno della Celica alcune settimane prima di questa dichiarazione. Come parte della serie anime GRIP, è apparso un teaser con una lavagna sullo sfondo, che sembrava delineare la futura gamma di auto sportive giapponesi. La lavagna elencava interessanti aggiornamenti con i nomi di Supra MK6, Celica MK8, MR2 MK4, GR 86 MK3 e GR GT3.

VEDI ANCHE

Nuova Toyota Celica: la sesta generazione con trazione integrale GT-FourCELICA, MA NON SOLO Durante l'evento, la Celica non è stato l'unico argomento ad attirare l'attenzione. Il pubblico ha chiesto informazioni sulla prossima GR86, in particolare se manterrà il suo schema tecnico con motore anteriore e trazione posteriore e se arriverà un propulsore sovralimentato. Kazuya Oshima, pilota ufficiale della GR86 nei campionati asiatici, ha risposto in modo criptico: ''Stiamo lavorando a molte cose per il futuro della sportiva. Lo sviluppo avviene principalmente sul circuito''. Inoltre, il vicepresidente Nakajima ha rivelato che quando ha chiesto ad Akio Toyoda quale fosse il suo motore preferito, il presidente ha sorprendentemente nominato il boxer della Subaru e il rotativo della Mazda, evitando di sceglierne uno dalla gamma Toyota.

Nuova Toyota Celica: in passato numerosi successi nel Campionato del Mondo RallyNUOVI MOTORI IN PROGRAMMA Questa affermazione suggerisce che gli ingegneri Toyota stanno lavorando duramente per sviluppare un nuovo gruppo propulsore e la stessa casa giapponese è stata chiara sulla sua strategia in materia di motori. All'inizio di quest'anno, ha annunciato lo sviluppo delle nuove unità da 1,5 e 2,0 litri, progettate per accogliere l'elettrificazione e i carburanti alternativi. Questa iniziativa fa parte di uno sforzo collaborativo con Subaru e Mazda per garantire il futuro del motore a combustione interna. Tra questi, il quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri potrebbe essere il candidato migliore per equipaggiare la futura Celica. Nella sua configurazione ad alte prestazioni, si prevede che possa superare i 400 CV di potenza massima. Con il ritorno della Celica, qualche accenno alla rinascita della MR2 e importanti aggiornamenti per la GR86, sembra che Toyota sia desiderosa di ridare vita ai modelli più adrenalinici della sua produzione. Speriamo solo che gli impegni siano mantenuti, il tempo ce lo dirà…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/11/2024