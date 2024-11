Rally Giappone: programma e aggiornamenti ultima giornata

VEDI ANCHE

Sono cinque le speciali in programma nell'ultima giornata del Rally Giappone, due prove da ripetere due volte e un'altra prova spettacolo all'interno del Toyota Stadium. Il loro peso specifico è notevole, visto che saranno determinanti per l'assegnazione dei principali titoli iridati. Per quello Piloti, a Thierry Neuville bastano 2 punti per la certezza matematica anche in caso di bottino pieno da parte di Ott Tanak, Le Toyota proveranno a superare la Hyundai nel Costruttori, mentre nel WRC2 Sami Pajari deve solo conservare la comoda seconda posizione per prendersi il titolo. Il via poco prima della mezzanotte italiana.

WRC RALLY GIAPPONE 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Nukata 1 20.23 km 07:39 23:39 SS18 Lake Mikawako 1 13.98 km 08:35 00:35 SS19 Nukata 2 20.23 km 09:38 01:38 SS20 Toyota Stadium SSS 3 2.15 km 12:17 04:17 SS21 Lake Mikawako 2 (Power Stage) 13.98 km 14:15 06:16

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/11/2024