Rally Italia Sardegna 2024: programma e aggiornamenti seconda giornata

Nel programma ''compatto'' del Rally Italia 2024 la giornata odierna assume un peso decisamente importante, con le sue 8 speciali in programma per quasi 150 km cronometrati. Il sabato si divide in due parti distinte: al mattino doppio passaggio sulla Tempio Pausania e sulla Tula-Erula, al pomeriggio doppio passaggio sulla Monte Lerno e sulla Coiluna-Loelle. Si ripartirà con Sebastien Loeb primo e Ott Tanak staccato di appena quattro secondi. Ad aprire le danze saranno le Ford di Adrien Fourmaux (ritiratosi venerdì) e Gregoire Munster, seguiti dai due contendenti per il titolo Elfyn Evans e Thierry Neuville.

WRC RALLY ITALIA 2024, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS5 TEMPIO PAUSANIA 1 12.03 km 07:41 SS6 TULA - ERULA 1 22.61 km 08:49 SS7 TEMPIO PAUSANIA 2 12.03 km 10:41 SS8 TULA - ERULA 2 22.61 km 11:49 SS9 MONTE LERNO 1 25.33 km 14:10 SS10 COILUNA - LOELLE 1 14.53 km 15:05 SS11 MONTE LERNO 2 25.33 km 17:10 SS12 COILUNA - LOELLE 2 14.53 km 18:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2024