Rally Lettonia 2024: programma e aggiornamenti seconda giornata

Seconda giornata del Rally Lettonia 2024 che assegnerà i primi punti del weekend con la classifica di fine giornata (ovviamente a patto di terminare il rally domenica). Programma molto particolare con 8 prove speciali su ben 7 percorsi differenti, un ulteriore problema per chi deve passare per primo senza beneficiare di un tracciato più pulito almeno nel secondo passaggio. Discorso che vale soprattutto per le Hyundai di Esapekka Lappi e Thierry Neuville costretti a partire primo e secondo dopo aver chiuso con i peggiori tempi del venerdì tra le Rally1. Davanti, proseguie la sorprendente sfida di Martins Sesks alle Toyota di Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, rispettivamente primo e terzo.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Pilskalns 18.87 km 08:20 07:20 SS10 Snepele 17.52 km 09:35 08:35 SS11 Ivande 23.04 km 11:30 10:30 SS12 Vecpils 1 12.64 km 13:05 12:05 SS13 Podnieki 10.09 km 16:15 15:15 SS14 Vecpils 2 12.64 km 17:05 16:05 SS15 Dinsdurbe 6.65 km 19:00 18:00 SS16 Liepaja City 2.56 km 20:15 19:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/07/2024