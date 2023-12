Rally 2024, Oliver Solberg ancora sulla Skoda Fabia RS per l'assalto al titolo WRC2

Il 22enne svedese è confermato dalla Skoda anche per il mondiale cadetto 2024. Con un obiettivo chiaro: strappare a Mikkelsen il titolo WRC2

È stato il pilota a centrare più successi nelle prove speciali di tutti gli altri nel mondiale WRC2. Evidentemente Oliver Solberg ci ha preso gusto e adesso, dopo il sesto posto finale nella stagione appena conclusa, torna con le spalle ancora più larghe nel 2024 con il chiaro obiettivo di puntare direttamente al titolo. Il 22enne scandinavo, figlio della leggenda Petter Solberg iridato WRC nel 2003 e due volte campione mondiale Rallycross (2014 e 2015), avrà a disposizione ancora una Skoda Fabia RS Rally2 e sarà in coppia con il navigatore Elliott Edmondson.

WRC2 2023: Oliver Solberg (Skoda) | Foto: Instagram @oliversolberg01

PARLA OLIVER “È una fantastica notizia – spiega a DirtFish il giovane svedese, che sarà anche nel 2024 al volante della macchina che ha centrato il titolo WRC2 con Andreas Mikkelsen – poter stare con Skoda anche nella prossima stagione. Sono felice di lavorare ancora con il team e, anche se non sappiamo ancora il numero di rally a cui parteciperemo, spero di essere al volante per tante gare. Sono impaziente di fare dei test e un po’ di sviluppo della Fabia. È entusiasmante tornare e credo che sia comprensibile che l’obiettivo deve essere quello di vincere il titolo WRC2. La Skoda ha avuto un grande successo in questo sport, anche di recente ovviamente con Mikkelsen. È davvero un onore lavorare con loro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/12/2023