Rally Finlandia 2024: Lappi precede Rovanpera nello shakedown

Il Mondiale WRC questa settimana ha in programma il Rally Finlandia, uno degli appuntamenti classici della stagione. Noto anche come Rally Mille Laghi, è il più veloce della stagione: l'edizione da record rimane quella del 2016, quando Kris Meeke ottenen la vittoria con una velocità media di 126,62 km/h. Sterrati su cui spingere a fondo il pedale dell'acceleratore e spettacolari salti caratterizzeranno questo weekend, per un appuntamento che prevede ben 20 speciali. Si inizia giovedì con una breve prova spettacolo di 3,5 km, poi venerdì si comincia a fare sul serio con una giornata che ha in programma ben nove speciali, per oltre 116 km cronometrati. Occhi puntati sulla Toyota che al Rally Finlandia porta addirittura 5 GR Yaris Rally 1: oltre a Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, ci saranno i due pluricampioni del mondo Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera e la novità Sami Pajari. La Hyundai affianca ai titolari Thierry Neuville e Ott Tanak il finlandese Esapekka Lappi, mentre in casa Ford solo due Puma al via, senza più la presenza di Martins Sesks che ha ben figurato in Polonia e Lettonia. Nello shakedown svolto stamattina, Lappi ha preceduto di 2 decimi Rovanpera, terzo Katsuta.

WRC RALLY FINLANDIA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 1 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Harju 1 3.48 km 19:05 18:05

Venerdì 2 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Laukaa 1 17.96 km 08:13 07:13 SS3 Saarikas 1 15.93 km 09:20 08:20 SS4 Myhinpää 1 15.51 km 10:35 09:35 SS5 Ruuhimäki 1 7.76 km 12:05 11:05 SS6 Laukaa 2 17.96 km 15:10 14:10 SS7 Saarikas 2 15.93 km 16:17 15:17 SS8 Myhinpää 2 15.51 km 17:32 16:32 SS9 Ruuhimäki 2 7.76 km 19:05 18:05 SS10 Harju 2 2.01 km 20:05 19:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/08/2024