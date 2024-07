Rally Lettonia: il video dell'impressionante cappottamento di Miele

Brutta uscita di strada per l'italiano, per fortuna senza conseguenze fisiche per l'equipaggio

Grosso spavento sabato pomeriggio per Mauro Miele e per il suo navigatore Luca Beltrame, impegnati nel Rally Lettonia 2024. La loro Skoda Fabia RS è uscita di strada a forte velocità in una curva verso destra, abbattendo un cartello stradale e successivamente cappottandosi più volte. Il tutto sotto lo sguardo spaventato di un folto pubblico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per l'equipaggio, sceso autonomamente dai rottami della macchina tra gli applausi degli spettatori che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Qui sotto potete vedere il video dell'incidente e la sua terribile dinamica.

CHI È MIELE Classe 1956, Miele è un veterano dei rally soprattutto a livello nazionale. L'esordio nel mondiale WRC è avvenuto piuttosto recentemente, nel Rally Corsica 2018. e i suoi migliori piazzamenti sono stati un settimo posto ottenuto sia nella classe WRC2, al Rally Giappone 2022, sia nella classe WRC3, al Rally Catalunya 2021. Nel 2022 Miele ha vinto il titolo WRC2 Masters riservato ai piloti con più di 50 anni di età. Nello stesso anno, complici le condizioni meteo miste tra asciutto e bagnato, ha conquistato anche 4 punti iritati grazie al sorprendente secondo posto ottenuto nella Power Stage del Rally Giappone. Quest'anno, occupa la terza posizione del campionato Masters Cup, categoria che ha rimpiazzato il WRC2 Masters mantenendo le stesse regole.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/07/2024