Acropoli Rally Grecia 2024: programma e aggiornamenti prima giornata

Dopo la sosta estiva ritorna il Mondiale WRC con uno degli appuntamenti classici del calendario, l'Acropoli Rally Grecia. Gli impegnativi sterrati rocciosi delle montagne a nord di Atene metteranno a dura prova piloti e mezzi. Thierry Neuville si presenta al via con un vantaggio di 27 punti in classifica generale su Sebastien Ogier, ma il francese e la Toyota faranno di tutto per rendere difficile la vita al belga. Lo squadrone giapponese in questa occasione schiera al via tre Yaris GR, con i confermati Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Il gallese è ancora in lizza per il titolo, anche se oramai è Ogier la prima punta del team, mentre il giapponese in Grecia si trova bene, tanto da aver a lungo comandato nell'edizione 2023. A conferma di ciò, è stato suo il miglior tempo nei primi due passaggi dello Shakedown del giovedì, con il solo Neuville che ha saputo fare meglio ma con un terzo tentativo su un percorso che ha messo in difficoltà i piloti per la tanta polvere. La Hyundai completa la squadra con Ott Tanak, anche lui con ancora ambizioni di titolo, e con Dani Sordo, per cercare di amministrare i 20 punti di vantaggio sulla Toyota tra i Costruttori. M-Sport schiera a sua volta tre Ford Puma, con l'idolo di casa Jourdan Serderidis che affianca Adrien Fourmaux e Gregoire Munster.

WRC ACROPOLI RALLY GRECIA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

La prima giornata prevede sei speciali su tre percorsi differenti per un totale di 134 km cronometrati, con il secondo passaggio sulle prove che potrebbe essere ancora più insidioso per via delle rocce che tendono a emergere con il passaggio delle vetture.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Ano Pavliani 1 22.47 km 07:58 06:58 SS2 Dafni 1 21.67 km 09:09 08:09 SS3 Tarzan 1 23.37 km 11:17 10:17 SS4 Ano Pavliani 2 22.47 km 14:29 13:29 SS5 Dafni 2 21.67 km 15:40 14:40 SS6 Tarzan 2 23.37 km 17:48 16:48

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/09/2024