Rally Lettonia: FIA apre indagine sul gonfiabile travolto da Tanak - VIDEO

Nel finale della SS14 del Rally Lettonia è avvenuto un episodio potenzialmente molto pericoloso, come riconosciuto dalla stessa FIA. Ott Tanak si è infatti trovato sul tracciato l'arco gonfiabile dell'arrivo, collassato dopo essere stato bucato in precedenza da Elfyn Evans, finito largo poco prima come mostra il video qui sotto. L'estone, che fortunatamente non ha riportato particolari danni ma solo un grosso spavento, si è molto arrabbiato con la direzione gara che non ha esposto in tempo la bandiera rossa, sospendendo la prova solo dopo il suo incidente.



TANAK FURIOSO Nelle dichiarazioni a caldo, Tanak non ha nascosto la sua rabbia: ''Penso che questo descriva esattamente come siamo in buone mani in termini di controllo della gara. Probabilmente stavano consumando un buon pasto e del buon vino, dato che dalle telecamere si vedeva che la strada era bloccata e stava arrivando un'auto. Ben fatto controllo di gara, ti stai davvero prendendo cura di noi! Stiamo bene ma, dannazione, si poteva vedere che la strada era bloccata e che stavamo continuando a correre. Speriamo che sia stato un buon vino...''. Come mostra un video registrato da uno spettatore, l'impatto è avvenuto ad alta velocità, con Tanak che non si è accorto dell'ostacolo fino a quando non se lo è ritrovato davanti.

L'INDAGINE DELLA FIA Dopo l'episodio, il team principal della Hyundai Cyril Abiteboul ha chiesto una revisione dell'accaduto, per capire come evitare che possa ripetersi in futuro. Al termine del Rally Lettonia, la FIA ha rilasciato una dichiarazione congiunta sottoscritta dagli organizzatori della competizione e dalla casa coreana: ''A seguito dell’incidente che ha coinvolto la vettura 8 [Tanak] nella Prova Speciale 14, è in corso una revisione approfondita da parte della FIA. Il pilota, Ott Tanak e il rappresentante della squadra si sono incontrati con i rappresentanti della FIA sul posto per esaminare la situazione, che tutti concordano sul fatto che fosse potenzialmente pericolosa. Hyundai Motorsport, l'organizzatore e la FIA stanno collaborando per comprendere meglio l'incidente e lavorare insieme per il miglioramento continuo dei sistemi di sicurezza nello sport, che è un obiettivo fondamentale della FIA''.

WRC 2024, Rally Lettonia: Ott Tanak (Hyundai)

LE SCUSE DEL PILOTA Nel comunicato, la Federazione ha anche specificato che Tanak si è scusato per i suoi commenti a caldo: ''Discutendo la situazione, Tanak ha convenuto che i suoi commenti dopo la tappa non erano nell’interesse dello sport, ma che erano stati fatti nei momenti immediatamente successivi all’incidente. Si è scusato per i suoi commenti su Rally Control ma ha accolto con favore l'imminente revisione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/07/2024