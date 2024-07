Rally Lettonia 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Rovanpera è vicino al successo finale, ma ci sarà battaglia per la classifica della domenica e per la Power Stage

Quattro speciali e meno di 65 km cronometrati in programma nell'ultima giornata del Rally Lettonia 2024, ma tutti di grande importanza. Se la lotta per la vittoria assoluta sembra ormai chiusa a favore di Kalle Rovanpera, ci sarà grande battaglia soprattutto per la classifica della Super Sunday e per la Power Stage che assegnano molti punti. Occasione importante soprattutto per Thierry Neuville, solo ottavo al termine del sabato.

WRC RALLY LETTONIA 2024, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS17 Krogzemji 1 18.7 km 08:55 07:55 SS18 Mazilmaja 1 13.34 km 10:05 09:05 SS19 Krogzemji 2 18.7 km 11:55 09:05 SS20 Mazilmaja 2 13.34 km 14:15 13:15

