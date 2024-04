Il weekend nero del navigatore di Neuville: note sbagliate e una costosa scommessa persa

Dopo una battaglia sul filo dei secondi con Elfyn Evans e Sebastien Ogier durata oltre due giorni, Thierry Neuville ha visto sfumare la possibilità di vincere il Rally Croazia 2024 per colpa di un errore commesso nella SS18 disputata domenica che ha compromesso la sua prestazione non solo in quella speciale, ma anche nelle ultime due prove in programma.

WRC 2024, Rally Croazia: Thierry Neuville (Hyundai)

ERRORE PERDONATO Alla base dell'uscita di strada di Neuville c'è stato un errore commesso dal suo fido navigatore Martijn Wydaeghe, colpevole di avergli dato una nota in ritardo rispetto al corretto tempismo. Il pilota della Hyundai ha comunque terminato il Rally Croazia in terza posizione e, con i punti raccolti soprattutto sabato, ha mantenuto inalterato il suo vantaggio di 6 lunghezze in classifica generale su Evans. Forse anche per questo l'episodio non ha lasciato tensioni tra l'equipaggio della i20 N: ''Gli errori accadono, che si tratti del pilota o del copilota - ha specificato Neuville al sito DirtFish - Era una situazione complicata. La nota è arrivata un po' tardi e non c'era niente che potessi fare. Fa parte del lavoro. Certo, la frustrazione è stata subito altissima, ma alla fine non punto il dito contro qualcuno. Faccio errori io e anche i copiloti possono sbagliare''.

CROAZIA, INFERNO DEI NAVIGATORI C'è da considerare anche che questo errore è arrivato in uno degli appuntamenti più complicati per i navigatori, già chiamati ogni weekend a un compito decisamente difficile. Da quando è uscito dal calendario WRC il Rally Corsica, noto anche come il ''rally delle 10.000 curve'', l'appuntamento nei Balcani ne ha preso il posto come evento da incubo per chi deve dare le note. Lo ha sottolineato anche Neuville: ''I navigatori hanno svolto un lavoro molto duro questo fine settimana, come in tutti gli eventi su asfalto. È molto impegnativo per loro, devono dare molte informazioni, soprattutto qui su un evento ad alta velocità con compressioni, salti e così via. Un errore si commette rapidamente. Voglio dire, gli errori accadono qua e là, ma la maggior parte delle volte c'è tempo per reagire. Ma lì non c'era. Abbiamo pagato il prezzo, ma dico sempre che sia in due in macchina''.

LA SCOMMESSA PERSA Per Wydaeghe, l'errore della domenica si è aggiunto alla scommessa persa nella giornata di sabato, quando era in programma la Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novak. Questa prova, da percorrere due volte, era lunga 9,11 km. Un numero che a un appassionato di auto potrebbe ricordare qualcosa e infatti la lunghezza ha suggerito al navigatore di Neuville di fare una scommessa: nel caso in cui avessero ottenuto il miglior tempo in entrambi i passaggi, Wydaeghe avrebbe comprato una Porsche 911. Ed è così che è andata: Neuville è stato il più rapido sia nella SS12 sia nella SS16 e ora il suo navigatore dovrà sborsare un bel po' di euro. Una ''punizione'' in ogni caso decisamente meno dolorosa dell'errore commesso domenica.

