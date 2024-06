Rally Italia Sardegna 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultima giornata del Rally Italia 2024 dal chilometraggio piuttosto ridotto, con meno di 40 km cronometrati distribuiti su quattro prove speciali, ma di fondamentale importanza per il campionato. Mentre Sebastien Ogier proverà ad amministrare il vantaggio su Ott Tanak per conquistare la vittoria finale, Thierry Neuville infatti proverà a limitare i danni dopo il ritiro di ieri. Il belga dovrà però transitare per primo sugli sterrati sardi ed è dunque chiamato a una difficile missione, soprattutto nei primi passaggi sulle due prove. In palio ci sono i punti della classifica della domanica, la Super Sunday, e quelli della Power Stage.

WRC RALLY ITALIA 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS13 CALA FLUMINI 1 12.55 km 08:00 SS14 SASSARI - ARGENTIERA 1 7.1 km 09:05 SS15 CALA FLUMINI 2 12.55 km 11:00 SS16 SASSARI - ARGENTIERA 2 / Wolf Power Stage 7.1 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/06/2024