Rally Portogallo 2024: programma e aggiornamenti della domenica

Ultima giornata del Rally Portogallo 2024 che, come ormai d'abitudine quest'anno, assegnerà tanti punti tra classifica della ''Super Sunday'' e Power Stage. Sono quattro le speciali in programma su due percorsi differenti, per un totale di oltre 62 km cronometrati. La Toyota recupera Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta dopo i ritiri del sabato e proverà a fare bottino pieno, anche grazie a Sebastien Ogier che guida la classifica generale con quasi 12 secondi su Ott Tanak. Elfyn Evans proverà a raddrizzare un weekend che lo ha visto finora sottotono, con Thierry Neuville che gli ha guadagnato 7 punti con la classifica del sabato. Lotta apertissima anche nel WRC2 tra Jan Solans, Joshua McErlean e Yohan Rossel.

WRC RALLY PORTOGALLO 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS19 Cabeceiras de Basto 1 19.91 km 07:05 08:05 SS20 Fafe 1 11.18 km 08:35 09:35 SS21 Cabeceiras de Basto 2 19.91 km 09:32 10:32 SS22 Fafe 2 (Wolf Power Stage) 11.18 km 12:15 13:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/05/2024