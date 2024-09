La domenica da incubo di Ogier: incidente e maxi multa (sospesa)

Il weekend dell'Acropoli Rally Grecia è stato decisamente amaro per Sebastien Ogier. L'otto volte iridato, passato su a un impegno a tempo pieno per cercare di recuperare su Thierry Neuville in classifica generale, venerdì è stato rallentato da un problema al motore che gli ha fatto perdere due minuti mentre si trovava al comando. Domenica, poi, ha perso i punti della Super Sunday e della Power Stage cappottandosi proprio nel corso della prova conclusiva (video qui sotto). In mezzo a queste sfortune, il francese ha fatto parlare di sé anche per alcune dichiarazioni velenose.

NEL MIRINO NEUVILLE E LA DIREZIONE GARA Forse nervoso per il problema tecnico che lo ha rallentato proprio nell'ultima speciale, Ogier nelle dichiarazioni del venerdì sera aveva attaccato il rivale Neuville, ritenendolo troppo propenso alla lamentela per l'ordine di partenza che penalizza nella prima giornata di gara il leader del Mondiale. In precedenza, il pilota della Toyota se l'era presa con la direzione gara già dopo la SS1, nel corso della quale i piloti hanno incontrato non pochi problemi di visibilità per via della polvere in sospeso alzata dalle vetture precedenti. Ogier aveva chiesto - invano - di lasciare uno spazio di 4 minuti tra un concorrente e l'altro per limitare questa criticità e si era lamentato a fine prova: ''È fastidioso vedere che lo sport non impara mai. Chiediamo, sappiamo che troveremo polvere, c'è polvere sospesa. Loro ci dicono di no. Cos'hanno in testa? Niente. È una follia''.

LE VIOLAZIONI INDIVIDUATE Le frasi di Ogier non sono piaciute agli steward del Rally Grecia che hanno ritenuto il francese colpevole di aver violato l'articolo 12.2.1.f del Codice Sportivo Internazionale della FIA, il quale riguarda ''qualsiasi parola, azione o scritto che abbia causato danni morali o perdite alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti e, più in generale, all'interesse dello sport motoristico e ai valori difesi dalla FIA''. Inoltre, è stata valutata anche una violazione della Dichiarazione e degli Impegni dei Piloti, stabiliti nel Regolamento Sportivo del WRC, il quale aggerma che i firmatari devono ''astenersi da qualsiasi dichiarazione pubblica o commento in qualsiasi forma che possa danneggiare, indebolire o screditare la buona volontà, la fama, il nome e/o l'immagine del Campionato e della FIA e/o di uno qualsiasi degli Enti Associati'' e ''in ogni momento usare i migliori sforzi per promuovere e incoraggiare il supporto per il Campionato e gli sport motoristici in generale''.

VEDI ANCHE

WRC 2024: Sebastien Ogier (Toyota) | Red Bull Content Pool

LE SCUSE INSUFFICIENTI Sabato sera, al termine della seconda giornata di gara, Ogier si è presentato assieme al team manager Kai Lindstrom dagli steward, spiegando che le sue frasi erano legate alla concitazione del momento e a un concreto problema di sicurezza, scusandosi. Ogier ha anche ringraziato per l'intervallo di 4 minuti adottato nelle fasi successive del rally. Nonostante ciò, gli steward sono rimasti inflessibili, spiegando perché la condotta del francese era da punire: ''Anche se il signor Ogier ha fatto una dichiarazione relativa a un problema di sicurezza, questo non può essere preso in considerazione come circostanza attenuante. Tutte le persone sono libere di esprimere i propri pensieri, ma devono sempre stare attente a non incorrere in reati o azioni contrarie all'interesse dello sport. Tutte le dichiarazioni fatte tramite TV in diretta e/o social media in generale, vengono mostrate a milioni di spettatori in tutto il mondo. [...] Il signor Ogier è un otto volte campione del mondo di rally e ha centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo. [...] Molte persone vedono gli atleti famosi come un esempio e recenti indagini hanno dimostrato che esiste un collegamento diretto tra commenti negativi da parte dei piloti e aumento dell'odio rivolto ai funzionari. [...] Gli Steward hanno ritenuto che la natura della violazione commessa dal Sig. Ogier sia grave e, in caso di parole che arrecano danno all'interesse generale degli sport motoristici e ai valori difesi dalla FIA, la sanzione applicata è appropriata in base ai criteri della FIA''.

LA MULTA SALATISSIMA La sanzione citata è pari a una multa di ben 30.000€ che però rimarrà sospesa per due anni, diventando esecutiva solo in caso di seconda violazione da parte di Ogier. Spiegando il motivo della sospensione della multa, gli steward hanno infine spiegato: ''Si avvisano tutti i concorrenti che la sospensione della multa applicata in questo caso è in considerazione del fatto che questa è la prima applicazione dei criteri sopra menzionati nel Campionato Mondiale Rally FIA e non solo per le scuse presentate di fronte agli Steward durante l'udienza''. Ogier, e gli altri piloti del WRC, sono avvisati...

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/09/2024