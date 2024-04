Rally Croazia 2024: Ogier il più veloce nello shakedown

Il francese ha preceduto le Hyundai di Neuville e Tanak. Il via ufficiale della competizione è in programma venerdì mattina

Il Mondiale WRC torna in Europa per il Rally Croazia 2024. Dopo la sorpresa della leggera nevicata caduta sulla zona nella giornata di mercoledì, le condizioni meteo sono andate migliorando. Giovedì era in programma solo lo shakedown, disputato sull'asciutto e terminato con il miglior tempo di Sebastien Ogier davanti alla coppia Hyundai formata da Thierry Neuville e Ott Tanak, staccati di 7 decimi. L'otto volte iridato torna alla guida della terza Toyota Yaris, in un evento da lui vinto nell'edizione inaugurale del 2021 e che ha sempre visto la casa giapponese trionfare. Per Hyundai, invece, la terza i20 è affidata ad Andreas Mikkelsen, fresco di partecipazione al Rally Regione Piemonte. Il programma di venerdì prevede ben 8 speciali da disputare su 4 percorsi diversi, per un totale di oltre 120 km cronometrati.

WRC RALLY CROAZIA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Krasic - Socice 1 23.63 km 08:28 SS2 Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 9.48 km 09:41 SS3 Ravna Gora - Skrad 1 10.13 km 10:39 SS4 Platak 1 16.63 km 11:47 SS5 Platak 2 16.63 km 14:45 SS6 Ravna Gora - Skrad 2 10.13 km 15:58 SS7 Jaskovo - Mali Modrus Potok 2 9.48 km 17:16 SS8 Krasic - Socice 2 23.63 km 18:09

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/04/2024