Rally Portogallo 2024: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo un venerdì all'insegna dell'equilibrio, il sabato del Rally Portogallo 2024 promette di dare una scossa a una classifica ancora cortissima, con sei piloti in 18 secondi e addirittura quattro in meno di 6 secondi. Il programma di oggi prevede nove speciali per un totale di circa 145 km cronometrati. Attenzione in particolare alla prova Amarante, la terza dei due giri odierni, lunga ben 37 km. Kalle Rovanpera guida la classifica seguito dai compagni di squadra Sebastien Ogier e Takamoto Katsuta, quarta la Hyundai di Ott Tanak.

WRC RALLY PORTOGALLO 2024, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS10 Felgueiras 1 8.81 km 08:05 09:05 SS11 Montim 1 8.69 km 09:05 10:05 SS12 Amarante 1 37.24 km 10:10 11:10 SS13 Paredes 1 16.09 km 11:35 12:35 SS14 Felgueiras 2 8.81 km 14:35 15:35 SS15 Montim 2 8.69 km 15:35 16:35 SS16 Amarante 2 37.24 km 16:40 17:40 SS17 Paredes 2 16.09 km 18:05 19:05 SS18 Lousada (SSS) 3.36 km 19:05 20:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/05/2024