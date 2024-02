Rally Svezia 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Ultime tre speciali per definire le posizioni finali: Lappi riparte tranquillo, si lotta per il podio

L'ultima giornata del Rally Svezia 2024 prevede sole tre speciali, ma le insidie non mancheranno, soprattutto lungo i 25 km della Vastervik da percorrere due volte. La Power Stage finale si svolgerà lungo i 10 km della Umea già percorsi nella serata di sabato. Esapekka Lappi inizia la domenica con un margine rassicurante e potrà anche pensare di rinunciare all'en plein di punti, lasciando che a prendersi più rischi siano Adrien Fourmaux ed Elfyn Evans in lotta per la seconda posizione, ma anche Thierry Neuville che potrebbe chiudere con un più che discreto bottino un weekend che si preannunciava molto difficile.

VEDI ANCHE

WRC RALLY SVEZIA 2024, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Vastervik 1 25.5 km 07:27 SS17 Vastervik 2 25.5 km 10:03 SS18 Umea 2 (Wolf Power Stage) 10.08 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2024