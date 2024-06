Ogier dimesso dall'ospedale, Rovanpera al suo posto nel Rally Polonia

Sebastien Ogier ha lasciato l'ospedale dove era stato ricoverato martedì, dopo l'incidente avvenuto mentre era in ricognizione sul percorso del Rally Polonia. Il francese, che ha passato la notte sotto osservazione, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social mentre tornava verso casa. L'otto volte iridato ha tranquillizzato sulle sue condizioni fisiche, pur apparendo in foto con un vistoso collare ''eredità'' del frontale avvenuto contro una Ford su cui viaggiavano un uomo e una donna. Anch'essi sono rimasti contusi, ma senza riportare gravi conseguenze.

WRC 2024: Rally Polonia: i rottami della Toyota di Ogier

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL Accompagnato dalla foto che vedete in copertina, Ogier ha scritto questo messaggio: ''Come forse saprete, io e Vincent (Landais, il suo navigatore, ndr) abbiamo avuto un incidente stradale ieri durante la ricognizione al Rally di Polonia. Ho dovuto passare la notte in ospedale, ma mi sento già molto meglio. Sono contento che gli accertamenti medici non abbiano evidenziato ferite gravi anche per Vincent e per gli occupanti dell'altra vettura. Non possiamo prendere parte a questa manifestazione, il che è un peccato, ma la cosa più importante è che tutte le persone coinvolte siano al sicuro. Grazie a tutti per tutti i messaggi che ho ricevuto. Ora sto tornando a casa per riposarmi un po' e assicurarmi di tornare presto in piena forza''.

WRC 2024: Rally Polonia: le due auto coinvolte

CONVOCATO ROVANPERA IN EXTREMIS Come comunicato già ieri da Toyota, Ogier non prenderà parte al Rally Polonia che scatterà giovedì sera. Al suo posto, in extremis, il costruttore giapponese è riuscito a iscrivere un altro pluricampione del mondo WRC, Kalle Rovanpera. La richiesta avanzata da Toyota è stata ufficialmente accettata dagli steward dell'evento: il finlandese ha anche avuto il via libera per effettuare nella giornata di oggi la ricognizione sui percorsi delle prove speciali in programma. Nel suo messaggio sui social, Ogier ha dedicato un pensiero anche al suo sostituto e alla squadra, augurando buona fortuna per la gara e sottolineando che farà il tifo per loro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2024