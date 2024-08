Il WRC scommette su Sesks: il lettone sarà al via del Rally Cile

Nuova occasione per il talentuoso pilota 24enne, che sarà al via per la terza volta con una vettura Rally1

Dopo aver stupìto tutti con le sue prestazioni nel Rally Polonia e nel Rally Lettonia, Martin Sesks tornerà a prendere parte a un appuntamento del WRC con una vettura Rally1. Il pilota lettone uscirà dalla ''comfort zone'' dei rally a lui più noti, andando a sfidare i grandi protagonisti del Mondiale nel Rally Cile in programma nell'ultimo weekend di settembre.

DECISIVO IL SUPPORTO DEL WRC Il 24enne lettone sarà al via con una Ford Puma non ibrida, preparata da M-Sport. Dunque Sesks avrà a disposizione la stessa vettura usata nel suo sorprendente esordio in Polonia, quando ottenne il quinto posto finale. Nel Rally Lettonia, invece, aveva utilizzato una Puma dotata di ibrido, riuscendo a conquistare anche la vittoria di due prove speciali. Questa terza occasione non era inizialmente prevista, ma il potenziale mostrato ha convinto il promoter WRC ad affiancarsi ai suoi sponsor personali, creando le condizioni per un ritorno di Sesks.

WRC 2024: Martins Sesks (Ford)

Il WRC ha un programma di supporto dei giovani talenti che recentemente ha permesso anche a Sami Pajari di debuttare al volante di una Toyota GR Yaris Rally1 nel Rally Finlandia disputato a inizio agosto: ''Martins ha già dimostrato una velocità e una determinazione notevoli in Polonia e Lettonia e crediamo che il suo futuro nel WRC sia eccezionalmente luminoso - ha spiegato Peter Thul, Senior Director del WRC - Supportare la prossima generazione è fondamentale per la continua crescita e l'entusiasmo del WRC, e il nostro impegno nel coltivare i giovani talenti rimane più forte che mai''.

WRC, Rally Polonia 2024: Martins Sesks (Ford)

SFIDA MOLTO PIU' IMPEGNATIVA Oltre a confrontarsi con un rally che non conosce, Sesks dovrà anche affrontare delle condizioni che dovrebbero acuire l'handicap di non avere a disposizione la parte ibrida del motore, come lui stesso ha sottolineato: ''Siamo molto grati per l'opportunità di guidare di nuovo un'auto Rally1, solo due mesi dopo il nostro precedente rally. Certo, sarà una bella sfida, soprattutto iniziare con un'auto Rally1 non ibrida un rally come questo, su ghiaia più lenta e ad alta quota, il che è duro sia per l'auto che per il pilota. Sarà impegnativo, ma amiamo le sfide. Credo che siamo pronti e tutti sono motivati ​​a dare il massimo, affrontando un'altra grande avventura quest'anno con M-Sport''.

Rally Lettonia 2024: MArtins Sesks (Ford)

Rick Millener, Team Principal di M-Sport, ha confermato che si tratterà di un compito alquanto difficile: ''Questo sarà senza dubbio un evento impegnativo, completamente diverso dai precedenti. Senza alcuna esperienza precedente in questo rally difficile, non è un compito facile, ma è una grande opportunità per lui di mostrare la sua versatilità e affermarsi ulteriormente come un futuro talento. Ci auguriamo che questa esperienza rafforzi la sua ambizione di diventare un nome fisso nella categoria Rally1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/08/2024