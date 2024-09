Rally Cile 2024: programma e aggiornamenti prima giornata. Lappi il più rapido nello shakedown

Si è svolta nel primo pomeriggio italiano lo shakedown del Rally Cile 2024. Miglior tempo per la Hyundai di Esapekka Lappi, ma la maggior parte dei piloti già quest'oggi ha badato soprattutto a gestire gli pneumatici, vero fattore chiave sugli insidiosi sterrati sudamericani. Sono 36 le gomme a disposizione per ogni pilota in questo weekend, 28 morbide e 8 dure, e l'intenzione è quella di preservarsi da possibili spiacevoli sorprese, ricordando come lo scorso anno tre Toyota furono vittime di scoppi delle coperture.

Secondo tempo per Martins Sesks su Ford Puma senza parte ibrida del motore: c'è molta curiosità per vedere come si comporterà il lettone su percorsi a lui sconosciuti, dopo aver ottimamente figurati nelle prime apparizioni sugli sterrati del Nord Europa. Qualche problema tecnico è invece già emerso sulla Yaris di Sebastien Ogier, anche se il francese ha liquidato la questione senza essere apparentemente troppo preoccupato. Il Rally Cile 2024 scatterà ufficialmente domani, con un itinerario che prevede tre prove da ripetere due volte per oltre 110 km cronometrati. Per via del fuso orario, si gareggerà quando in Italia sarà pomeriggio e sera.

WRC RALLY CILE 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Pulperia 1 19.72 km 08:35 13:35 SS2 Rere 1 13.34 km 09:30 14:30 SS3 San Rosendo 1 23.32 km 10:21 15:21 SS4 Pulperia 2 19.72 km 14:46 19:46 SS5 Rere 2 13.34 km 15:41 20:41 SS6 San Rosendo 2 23.32 km 16:32 21:32

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/09/2024