Rally Europa Centrale: programma e aggiornamenti del sabato

Sei speciali, questa volta in territorio austriaco, per definire l'importante classifica del sabato sera

VEDI ANCHE

Giornata importantissima al Rally Europa Centrale: Thierry Neuville dovrà difendere la prima posizione dagli attacchi di Sebastien Ogier e Ott Tanak, per garantirsi i punti del sabato che gli permetterebbero di portarsi a un passo dal titolo iridato. Come ieri, sono sei le speciali in programma, per circa 124 km cronometrati. Dalla Repunbblica Ceca ci si sposta in Austria, prima della conclusione in Germania.

WRC RALLY EUROPA CENTRALE 2024, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS9 Granit und Wald 1 20.05 km 07:58 SS10 Beyond Borders 1 24.33 km 09:05 SS11 Schärdinger Innviertel 1 17.35 km 10:34 SS12 Granit und Wald 2 20.05 km 14:28 SS13 Beyond Borders 2 24.33 km 15:35 SS14 Schärdinger Innviertel 2 17.35 km 17:04

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/10/2024