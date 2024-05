Toyota cala gli assi: Ogier e Rovanpera in gara al Rally Portogallo!

La Toyota punta forte sul Rally Portogallo e, per la prima volta quest'anno, schiererà al via di un evento tutte e quattro le sue Yaris. Lo squadrone giapponese vedrà dunque Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier affiancare i piloti a tempo pieno Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, con l'obiettivo di incrementare il vantaggio nella classifica Costruttori sulla Hyundai, al momento distante solo sette lunghezze.

PRECEDENZA ALLA SQUADRA La scelta di Toyota sa un po' di bocciatura per Evans e Katsuta, dato che il giapponese non raccoglierà punti per il Costruttori (solo tre vetture ad evento possono farlo) e che il britannico potrebbe vedersi sfilare altri punti preziosi nel duello iridato con Thierry Neuville, come già successo nel Rally Croazia vinto da Ogier. Il team principal Jari-Matti Latvala ha spiegato così la decisione: ''Sarà fantastico avere tutti e quattro i nostri piloti con noi in Portogallo. Quest’anno volevamo riunirli tutti insieme in almeno un rally e questa è stata una buona opportunità per farlo''.

PRECEDENTI INCORAGGIANTI Gli sterrati lusitani sono stati terreno di caccia per la coppia di iridati della Toyota. Ogier, con cinque successi, detiene il record di vittorie al pari di Markku Alen, mentre Rovanpera ha trionfato nelle ultime due edizioni. Anche Evans vanta un successo nel Rally Portogallo, nell'edizione del 2021. La casa giapponese a inizio anno aveva indicato nel mondiale Costruttori l'obiettivo principale della stagione e le possibilità di raccogliere un bottino davvero pesante nell'evento in programma dal 9 al 12 maggio sono ora davvero elevate.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/05/2024