Rally Finlandia: il video del terrificante cappottamento di Mattéo Chatillon

Il Rally Finlandia, uno degli appuntamenti più iconici del calendario WRC, rappresenta sempre una grande sfida per gli equipaggi impegnati. I percorsi delle prove sono i più veloci del mondiale, con velocità medie che superano i 120 km/h e tanti spettacolari salti da affrontare. L'edizione di quest'anno ha visto una vera ecatombe tra i protagonisti del campionato: Ott Tanak, Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera hanno pagato il loro pesante dazio e anche nelle categorie inferiori non sono mancati gli incidenti. Il più spettacolare ha visto protagonista Mattéo Chatillon, 22enne pilota francese impegnato nel WRC3.

CARAMBOLA IMPRESSIONANTE Sabato, nel corso della SS14, Chatillon è atterrato fuori traiettoria da un salto, rimbalzando con la sua Renault Clio contro il terrapieno ad altissima velocità. L'impatto ha innescato un cappottamento violentissimo della vettura, la quale ha rotolato più volte su se stessa prima di fermarsi semidistrutta in mezzo al percorso. Ancora una volta la cellula di sopravvivenza ha svolto al meglio il proprio compito: Chatillon e il suo navigatore Maxence Cornuau sono usciti dai rottami dell'abitacolo senza particolari conseguenze fisiche. Qui sotto il video ripreso dagli spettatori presenti sul posto:

😱 Video of Mattéo Chatillon and Maxence Cornuau's HUGE off in their Renault Clio Rally3 on SS14 Västilä 2 on the Saturday of Rally Finland 2024. Crew were OK. pic.twitter.com/rHoZz8CJww