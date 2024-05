Rally Portogallo 2024: tripletta Hyundai nello shakedown

La prova spettacolo Figueira da Foz apre nella serata di giovedì il programma del Rally Portogallo 2024. La competizione entrerà poi nel vivo venerdì, giornata che prevede 8 prove speciali per un totale di oltre 126 km cronometrati. Sugli sterrati lusitani si prevede grande battaglia, con la Toyota che porta per la prima volta in stagione quattro Yaris al via. La risposta della Hyundai è arrivata già nello shakedown disputato giovedì mattina, con tre i20 nelle prime tre posizioni. Miglior tempo per Dani Sordo, al via in questo fine settimana accanto ai titolari Thierry Neuville e Ott Tanak.

WRC RALLY PORTOGALLO 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 9 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Figueira da Foz (SSS) 2.94 km 19:05 20:05

Venerdì 10 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Mortágua 1 18.15 km 08:05 09:05 SS3 Lousã 1 12.28 km 09:35 10:35 SS4 Góis 1 14.3 km 10:35 11:35 SS5 Arganil 1 18.72 km 11:35 12:35 SS6 Lousã 2 12.28 km 14:05 15:05 SS7 Góis 2 14.3 km 15:05 16:05 SS8 Arganil 2 18.72 km 16:05 17:05 SS9 Mortágua 2 18.15 km 17:35 18:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2024