Rallye Monte Carlo 2024: programma e aggiornamenti ultima giornata

Si preannuncia una domenica memorabile per il Rallye Monte Carlo 2024. Le ultime tre prove speciali saranno decisive per assegnare la vittoria sia nel WRC sia nel WRC2, entrambi caratterizzati da un grande equilibrio nelle posizioni di vertice. Nella classe regina Thierry Neuville ripartirà con 3 secondi di vantaggio su Sebastien Ogier, mentre nella serie cadetta sono solo 2 i decimi che separano il leader Nikolay Gryazin da Pepe Lopez. La giornata inizia con la La Breole-Selonnet già affrontata venerdì, mentre per la Power Stage si salirà al mitico Col de Turini. Punti importanti arriveranno non solo dall'ultima prova ma anche dal nuovo punteggio che dà maggior rilevanza al risultato della domenica. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo che spiega come funziona il nuovo punteggio del WRC.

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLYE MONTE CARLO 2024

Prova Nome Lunghezza Ora SS15 La Breole-Selonnet 3 18.31 km 07:04 SS16 Digne les Bains-Chaudon Norante 19.01 km 08:35 SS17 La Bollene Vesubie-Col de Turini (Power Stage) 14.8 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/01/2024