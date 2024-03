WRC Safari Rally Kenya 2024: Rovanpera e Neuville svettano nello shakedown

Anticipato a fine marzo, all'inizio della stagione delle piogge, torna lo spettacolare Safari Rally Kenya. Al via non ci sarà il vincitore dell'edizione 2023, Sebastien Ogier, ma Toyota affiancherà a Elfyn Evans e Takamoto Katsuta il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera. In casa Hyundai, invece, accanto a Thierry Neuville e Ott Tanak ci sarà Esapekka Lappi, fresco vincitore del Rally Svezia. Il rally scatterà ufficialmente giovedì con la ''Special Karasani'' di 4,84 km, entrando poi nel vivo venerdì con sei speciali su tre prove, le stesse dello scorso anno, compresi i 31 km della Kedong. Nello shakedown disputato mercoledì, Rovanpera e Neuville hanno fatto segnare il miglior tempo con lo stesso identico crono. Il finlandese potrebbe sfruttare la posizione di partenza favorevole per cercare di accumulare un buon vantaggio nel corso della prima giornata, anche se il Safari Rally è sempre in grado di regalare insidie legate al meteo. Tra le WRC2, la sfida sarà tra Gus Greensmith, Oliver Solberg e Kajetan Kajetanowicz, che hanno terminato in quest'ordine lo shakedown.

WRC SAFARI RALLY KENYA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Giovedì 28 marzo

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Special Kasarani 4.84 km 14:05 13:05

Venerdì 29 marzo

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Loldia 1 19.17 km 08:15 07:15 SS3 Geothermal 1 13.12 km 09:33 08:33 SS4 Kedong 1 31.5 km 10:26 09:26 SS5 Loldia 2 19.17 km 13:48 12:48 SS6 Geothermal 2 13.12 km 15:06 14:06 SS7 Kedong 2 31.5 km 15:59 14:59

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/03/2024