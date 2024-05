Rally Italia Sardegna 2024: programma e aggiornamenti prima giornata

Arriva l'appuntamento più atteso per gli appassionati italiani di rally. Il Mondiale WRC, infatti, fa tappa in Sardegna per il Rally Italia 2024. Il round tricolore si presenta quest'anno con la novità del programma compatto: 16 speciali per 266 km cronometrati, una sessantina in meno rispetto all'anno scorso. Questo si riflette anche sulla calendarizzazione della competizione, che prende il via solo venerdì pomeriggio: previste nella prima giornata quattro prove su due percorsi, per un totale di circa 78 km cronometrati. Lo shakedown è in programma venerdì mattina. Toyota e Hyundai, oltre ai piloti titolari, portano in Sardegna due protagonisti molto attesi: Sebastien Ogier, reduce dal successo in Portogallo, e Dani Sordo, ormai agli sgoccioli della sua carriera e già vincitore due volte sugli sterrati dell'isola.

WRC RALLY ITALIA 2024, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Venerdì 31 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 OSILO - TERGU 1 25.65 km 14:33 SS2 SEDINI - CASTELSARDO 1 13.26 km 15:33 SS3 OSILO - TERGU 2 25.65 km 17:33 SS4 SEDINI - CASTELSARDO 2 13.26 km 18:35

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2024